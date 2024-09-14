中秋節烤肉「公認魔王食材」！香腸、米血意外不是冠軍：看出技術

中秋節今年沒有連續假期，因此不少人都選擇在這週末約親朋好友烤肉，而說到戶外烤肉，食材的準備也要費不少功夫，就有網友討論「中秋節烤肉最不想要看到什麼食材？」結果包括香腸、豆干、米血等食材都被點名，但其中「雞翅」被最多人公認是魔王等級，非常吃技術，而通常烤熟之後也沒人想吃，引起熱烈討論。
網友在臉書「爆廢公社」、PTT貼文指出「大家中秋節最不想看到什麼食材，我真的覺得豆干就是滷味的東西，拿來烤肉真的完全沒辦法入味，容易燒焦又難吃」、「中秋節烤肉季節到，大家心目中最難烤的食材是什麼？我個人投給雞翅一票，真的很難熟。」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「豆干真的不要再讓我看到出現在烤肉食材清單」、「雞翅每次烤好，外面都快燒焦了裡面還沒好」、「雞腿雞翅都難烤的要命，外面皮超厚，裡面都熟不了」、「米血熟了沒都看不出來，心好累」、「帶骨的雞肉真的超難烤，雞翅都燒焦了裡面還是沒熟」、「雞翅真的很難熟，最討厭沒有之一」、「豆干跟米血都是拒絕往來戶。」
中秋節烤肉公認魔王食材！帶骨雞肉系列變拒絕往來戶
綜合網友意見，除了豆干、香腸、米血三巨頭全部上榜，豆干因為容易燒焦，且即便有刷烤肉醬，也完全烤不入味，咬下去裡面都是白色且沒味道；香腸也是因為容易燒焦，只要稍微沒留意就可能整條黑掉不能吃，建議烤香腸時表皮可以戳洞，並且經常翻面就能烤出好吃的香腸；最後是米血，因為本身就是黑色，熟不熟或者有沒有燒焦也很難看出，也是許多人不愛的烤肉食材。
至於最多人討厭的烤肉食材則是「帶骨雞肉系列最難烤」，像是雞翅、雞腿等，都是外皮非常厚，常常放上烤爐一陣子之後，外皮都已經變熟開始燒焦，以為已經好了，沒想到裡面卻還是生的。建議民眾在烤這類食材時，先把它放在火較小的位置烘烤，等到外皮稍微上色之後，拿剪刀稍微剪開，接著放到火勢較旺的地方烤，這樣就能得到美味的帶骨雞肉囉！
中秋節吃烤肉小心熱量！大家愛吃的全在排名前面
然而中秋佳節團聚烤肉，民眾也要記得顧及身體健康，高敏敏營養師就列出「烤肉熱量排行榜」，其中熱量最高的是「百頁豆腐」，因為它不像外表那樣純潔，白白嫩嫩的外表下，其實充滿了許多油脂，一條185公克的百頁豆腐，熱量就高達361大卡，遠遠超越第二名的米血糕120克231大卡，要特別注意不要吃過量。
另外像是常見的貢丸、甜不辣、香腸、培根等等都是熱量炸彈，因為這些全部都是加工食品，而常常拿來夾肉的吐司，單片也有71大卡。至於比較沒負擔的食材，高敏敏營養師也提到，包括一整包金針菇33大卡、一整條黃瓜72卡、香菇一串27大卡，都非常適合拿來當烤肉食材。高敏敏提醒民眾「肉還是要烤、節日還是要過，但過完連假我們都不要變胖、血糖血壓血脂都不要飆高」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「豆干真的不要再讓我看到出現在烤肉食材清單」、「雞翅每次烤好，外面都快燒焦了裡面還沒好」、「雞腿雞翅都難烤的要命，外面皮超厚，裡面都熟不了」、「米血熟了沒都看不出來，心好累」、「帶骨的雞肉真的超難烤，雞翅都燒焦了裡面還是沒熟」、「雞翅真的很難熟，最討厭沒有之一」、「豆干跟米血都是拒絕往來戶。」
中秋節烤肉公認魔王食材！帶骨雞肉系列變拒絕往來戶
綜合網友意見，除了豆干、香腸、米血三巨頭全部上榜，豆干因為容易燒焦，且即便有刷烤肉醬，也完全烤不入味，咬下去裡面都是白色且沒味道；香腸也是因為容易燒焦，只要稍微沒留意就可能整條黑掉不能吃，建議烤香腸時表皮可以戳洞，並且經常翻面就能烤出好吃的香腸；最後是米血，因為本身就是黑色，熟不熟或者有沒有燒焦也很難看出，也是許多人不愛的烤肉食材。
至於最多人討厭的烤肉食材則是「帶骨雞肉系列最難烤」，像是雞翅、雞腿等，都是外皮非常厚，常常放上烤爐一陣子之後，外皮都已經變熟開始燒焦，以為已經好了，沒想到裡面卻還是生的。建議民眾在烤這類食材時，先把它放在火較小的位置烘烤，等到外皮稍微上色之後，拿剪刀稍微剪開，接著放到火勢較旺的地方烤，這樣就能得到美味的帶骨雞肉囉！
中秋節吃烤肉小心熱量！大家愛吃的全在排名前面
然而中秋佳節團聚烤肉，民眾也要記得顧及身體健康，高敏敏營養師就列出「烤肉熱量排行榜」，其中熱量最高的是「百頁豆腐」，因為它不像外表那樣純潔，白白嫩嫩的外表下，其實充滿了許多油脂，一條185公克的百頁豆腐，熱量就高達361大卡，遠遠超越第二名的米血糕120克231大卡，要特別注意不要吃過量。
另外像是常見的貢丸、甜不辣、香腸、培根等等都是熱量炸彈，因為這些全部都是加工食品，而常常拿來夾肉的吐司，單片也有71大卡。至於比較沒負擔的食材，高敏敏營養師也提到，包括一整包金針菇33大卡、一整條黃瓜72卡、香菇一串27大卡，都非常適合拿來當烤肉食材。高敏敏提醒民眾「肉還是要烤、節日還是要過，但過完連假我們都不要變胖、血糖血壓血脂都不要飆高」。