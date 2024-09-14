中秋節烤肉「公認魔王食材」！香腸、米血意外不是冠軍：看出技術

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▲中秋節少不了團聚戶外烤肉，網友也盤點了最討厭的烤肉食材，其中包括雞翅、豆干、香腸、米血通通上榜。（示意圖／記者徐銘穗攝）

▲中秋節烤肉時間到！網友盤點烤肉食材魔王，最終由「帶骨雞肉系列」，包括雞翅、雞腿被公認最難烤食材。（圖／NOWnews資料照）

▲營養師高敏敏列出「烤肉熱量排行榜」給民眾參考，其中熱量冠軍是看起來相當無害的「百頁豆腐」。（圖／翻攝高敏敏營養師臉書）

中秋節今年沒有連續假期，因此不少人都選擇在這週末約親朋好友烤肉，而說到戶外烤肉，食材的準備也要費不少功夫，就有網友討論「中秋節烤肉最不想要看到什麼食材？」結果包括香腸、豆干、米血等食材都被點名，網友在臉書「爆廢公社」、PTT貼文指出「大家中秋節最不想看到什麼食材，」、「中秋節烤肉季節到，大家心目中最難烤的食材是什麼？貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「雞翅真的很難熟，最討厭沒有之一」、「豆干跟米血都是拒絕往來戶。」綜合網友意見，除了豆干、香腸、米血三巨頭全部上榜，，建議烤香腸時表皮可以戳洞，並且經常翻面就能烤出好吃的香腸；建議民眾在烤這類食材時，，這樣就能得到美味的帶骨雞肉囉！然而中秋佳節團聚烤肉，民眾也要記得顧及身體健康，高敏敏營養師就列出「烤肉熱量排行榜」，，遠遠超越第二名的米血糕120克231大卡，要特別注意不要吃過量。至於比較沒負擔的食材，高敏敏營養師也提到，包括高敏敏提醒民眾「肉還是要烤、節日還是要過，但過完連假我們都不要變胖、血糖血壓血脂都不要飆高」。