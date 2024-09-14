被酸格差婚！吳謹言《延禧攻略》爆紅　大女主片酬狠甩老公洪堯

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▲「魏瓔珞」吳謹言結婚了！老公是《延禧攻略》小2歲的洪堯。（圖／吳謹言微博）

▲吳謹言（左）今年才以《墨雨雲間》再度走紅，事業正在上升期。（圖／愛爾達電視 提供）

大陸女星吳謹言2018年因《延禧攻略》魏瓔珞一角爆紅，之後接連作品幾乎都是大女主戲份，在事業上升期突官宣結婚，震撼演藝圈。她的結婚對象是演員洪堯，知名度跟片酬都相差大，被外界認為是「格差婚」，也被酸女紅男不紅，不過誠如老闆于正所言：「鞋穿的合不合適只有腳知道，七年了，再多考驗也修成正果。」未來發展誰知道。吳謹言《延禧攻略》爆紅後沉寂一段時間，今年又以《墨雨雲間》搭王星越再度走紅，兩人火速二搭新劇《墜落春夜》，上演美艷女星和影帝的演藝圈姐弟戀，三角戀劇情令劇迷期待，不料在演藝事業備受關注的時刻，她宣布結婚，並且被拍到疑似小腹隆起的影片，外界瘋猜懷孕藏不住，女演員因生產中斷事業，過往有孫儷、趙麗穎、楊冪等人，產後要花一段時間才能完全復出。吳謹言片酬和知名度都遠甩老公洪堯，洪堯在2014年時參演網路劇《逆光之戀》出道，在《延禧攻略》飾演王爺「弘晝」，他劇中和吳謹言角色是敵對立場，沒想到戲外燃愛火，洪堯作品不少，包括《鳳囚凰》、《皓鑭傳》、《烈火軍校》都有演出，不過沒有獲得關注，他本人擅長舞蹈，還曾比賽獲獎，在節目《超新星運動會》上場街舞比賽。洪堯和吳謹言甜蜜結婚，過往感情黑歷史被起底，他曾在相親節目《非常完美》和一位化妝師曹贏心配對成功，當時下跪求婚喊「我想娶妳」，兩人交往時，爆出他出軌網紅李蒽熙，李蒽熙自封蛇精女在網上成名，網上還有床照流傳，他也因此被罵渣男，但此消息被他否認，最後他和曹贏心分手收場。