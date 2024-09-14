全台金針花海景點前8強出爐！冠軍從不讓人失望　住飯店免費遊

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▲網路觀察平台針對金針花海景點的網路聲量，列出全台前8大景點。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲花蓮理想大地也推出「金針花開浪漫旅宿優惠專案」，包含帶旅客賞金針花海一日遊。（圖／花蓮理想大地提供）

每年的8月初到9月底是金針花盛開的季節。花語是忘憂與喜悅的金針花又名「忘憂草」，有著「朝開暮落」的特性，生命極為短暫，素有「一日美人」之稱，每年花期皆有無數遊客慕名前往，《Social Lab社群實驗室》公布近一年網路聲量最高的金針花海景點前8名，花蓮玉里的「赤科山金針花海」拿下冠軍。《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「金針花景點」話題的網路聲量表現，觀察近一年網友針對「金針花景點」相關話題的討論，了解網友熱議的全台金針花景點排行。發現當網友談到金針花景點時，位於以赤科三景與金針花海聞名的赤科山，每逢8、9月的花季，金針花便會「像地毯一樣蓋在山坡上盛開，非常美麗」，萬花齊放的壯麗景象，令金針花愛好者直呼「花蓮赤科山金針花～每次來都不會失望的地方」；還有網友分享賞完金針花後，可以「再品嚐山上店家的金針料理、金針冰棒、金針香腸」，或走訪「赤科三景」的千噸石龜、汪家古厝、三巨石，認為無論人文或自然景觀，都「非常值得在花季時上山走走賞花」。而位於。該地點位於較平緩的山坡上，網友提到「放眼望去一片滿滿黃色花海，這麼美好的場景真是令人賞心悅目」，方便的交通與壯觀的景色受到網友青睞。不過曾多次拜訪的網友無奈表示，虎山巖人潮也在逐年增加，「一到現場車子都很難開進去了，更何況背景是人、前景也是人，根本沒辦法拍」。對此有網友建議「快到傍晚趕快來，超好拍」、「晚上6:30-7:30有色溫」等，指出該時間點不僅多數遊客皆已離開，也笑稱「蚊子下班了」，無論人潮、氣溫，還是蚊蟲數都較為宜人，還能趁著夕陽拍出另一番風味。此外，還有不少人提及與「赤科山」同樣位於。獨特的山勢讓六十石山有著「台灣小瑞士」的美名，便有不少網友分享到訪經驗「人潮不多、花接近滿開，這裡的山谷超美」、「有一條小徑兩邊都是滿滿的金針花真的超像仙境」等。其中，六十石山最特別的是，近黃昏時容易見到通過雲層灑落的「耶穌光（雲隙光）」，當其與滿山遍野的黃橙金針花海相互輝映時，不禁讓人對大自然心生敬畏，也讓這神聖光景成為了攝影迷的心頭好，吸引諸多遊客前往朝聖。第4到第8名則分別為台東太麻里的金針山休閒農業區、桃園大溪的百吉休閒農場、南投魚池的日月潭頭社活盆地、台東卑南的知本天山農場、苗栗大湖的社寮角金針花廊道。而針對奪下「金針花海景點網路聲量」第一名的赤科山，花蓮理想大地也有推出配套住房專案，「金針花開浪漫旅宿優惠專案」即日起至2024年9月30日，三天二夜，入住西班牙主題房型兩晚、四大人同行2萬2,900起，每人只要5,725起，二泊三食包括陽光活力自助早餐、里拉自助晚餐或風味中式晚餐乙次/人(二選一)、應許運河遊艇導覽、飯店免費活動設施使用 (不含芳療SPA)、花蓮機場/車站定時定點來回接送乙次 (需提前預約)。第二日金針花一日遊乙次/人，從飯店出發，沿途經過光復糖廠、赤科金針花山、吉蒸牧場，回程可至飯店/車站(全程約7-8小時，不含午餐及門票)，漫步在金針花田間，徜徉在金黃花海中，欣賞美不勝收的畫面、可盡情地拍照留念。飯店更優惠的款待，旺日、假日不加價，每週之週二及週三（三天兩夜）入住可享升等套房優惠。