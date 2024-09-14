大谷翔平熄火沒有盜壘！9月第五度打擊繳白卷　道奇2：6不敵勇士

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大聯盟洛杉磯道奇隊今（14）日作客亞特蘭大勇士隊，日籍好手大谷翔平以第一棒、指定打擊身份出賽，整場4打數0安打，吞下2次三振，這是9月份的11場比賽中，第5次打擊繳白卷，在投打發揮都不如對手的情況下，終場道奇以2：6敗給勇士。首局上，大谷面對勇士菜鳥先發Spencer Schwellenbach，在2好1壞的情況下，鎖定第4球速球出棒，結果擊出中外野飛球出局。三局上的第二打席，大谷面對Szwellenback第一顆內角曲球果斷揮棒，球宛如子彈般直衝右外野，大谷盯著飛球的方向，但球落在右外野界外區，未能實現本季第48號全壘打，最後揮棒落空吞下三振。五局上的第3打席，大谷翔平瞄準變化球攻擊，但很可惜沒能把握，結果仍然是左外野飛球出局。八局上第四打席大谷在滿球數的情況下，面對153公里的高角度速球揮棒落空，吞下本場第2次三振，整場大谷未能上壘，使得盜壘數字也停留在48盜。此戰道奇先發投手Landon Knack僅投2局被擊出7支安打，其中包括2支全壘打，一共失5分提前退場。雖然打線在四局上一度將分差縮小到3分，但五局之後，面對勇士投手群，道奇打線嚴重卡彈，僅僅擊出1支安打，最終以4分之差落敗。