長榮航空供應商大會　7大廠獲獎「新加坡新翔奪冠」

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長榮航空近日舉辦第四屆供應商大會，及首屆綠色供應鏈計劃頒獎典禮，包含國內57家及國外35家供應商，逾150位代表參與此次活動，盛況空前。此次大會由長榮航空總經理孫嘉明主持，會中除分享、宣導永續經營理念外，也期許與供應鏈廠商共同建立環境、經濟與社會等永續發展的共識，共創新契機。大會中同時頒發由專家學者所評選的長榮航空2023年「綠色供應鏈計劃」獎項，以表彰響應減碳節能的卓越表現供應商。長榮航空致力於降低碳排放、減少資源浪費、保護生態環境，也偕同供應商推動綠色供應鏈，優先選擇環保材料和服務，如可再生能源和低排放運輸工具。此外，長榮航空透過「綠旅行」及「綠運輸」的專案推廣，與合作夥伴攜手擴大綠色影響力，力求在航空業樹立榜樣，促進航空產業的可持續發展，實現經濟效益與環境保護的雙贏。孫嘉明指出，「永續發展不僅是企業自身的責任，更需要整個供應鏈的共同參與及進步，希望這次的交流能激勵更多供應商積極參與未來的永續行動，朝2050年實現淨零碳排的目標邁進，構建完整的航空永續服務價值鏈」。長榮航空根據公司2023年首屆綠色供應鏈計劃的成果，以「綠能節電、綠色循環、綠色能源、綠色運輸」四大面向為主題，鼓勵供應商實施減碳計畫，推動整體供應鏈的綠色轉型；針對報名的23件參賽作品邀請專家學者評鑑並進行兩輪篩選，最終決選出7名獲獎供應商。本屆第1名由新加坡新翔集團(SATS Ltd.)榮獲此殊榮，新翔集團在各個減碳專案上的積極投入，尤其是利用生物分解器將有機物轉化為燃料添加劑的創新做法，讓評審團深感驚豔。長榮航空的供應鏈涵蓋了航空器製造與維修、飛航訓練與後勤勤務及客、貨運服務與商品銷售等，期望透過與供應商緊密合作持續優化航空永續服務價值鏈，邁向更永續的未來。