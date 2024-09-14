子瑜難忘8年前「人生最大失誤」　金在中大讚綜藝感：公司會愛

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▲子瑜（左）提起自己剛出道韓語還不熟練時發生的說錯話失誤。（圖／YouTube《在朋友》）

▲2016年子瑜在節目上把「很開心」說成「很厭煩」。（圖／YouTube）

▲金在中（左）認證子瑜（右）個性很有趣，是娛樂公司喜歡的類型。（圖／子瑜 IG）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜，本月初正式以個人專輯《abouTZU》SOLO出道，平常在TWICE活動時都跟成員姐姐們一起，鮮少自己單打獨鬥的子瑜，最近也陸續獨自登上各大節目宣傳，其中她受邀出演金在中的YouTube節目《在朋友》，被問到「人生最大失誤」時，子瑜想起了剛出道在節目上說錯話，把「很開心」說成「很厭煩」的糗歷史。子瑜提起還在新人期出演綜藝節目時，被問到上節目的感想，她原本是要說「很開心」，結果說成了「很厭煩」，前輩金在中聽了拍手大笑，暖心地安慰這也是情有可原，畢竟當時子瑜應該才剛來韓國沒多久，子瑜表示對自己來說是很大的失誤，看到子瑜為一件小事糾結多年，在中都忍不住感嘆：「看來妳真的是一輩子沒犯過什麼錯啊！」子瑜說自己說錯話的場面，是2016年時首次個人出演綜藝《回頭看我》時發生的事，當時還是JYP娛樂師兄的王嘉爾也是來賓之一，節目尾聲主持人們問子瑜：「今天一起錄製的感想怎麼樣？」子瑜對著鏡頭一字一句說出：「今天學到了很多韓國文化，前輩們也對我很照顧，非常感謝，今天真的『很厭煩』」，一旁的前輩趙英男瞬間笑噴，另一位前輩李敬揆則是傻眼，師兄王嘉爾立刻伸出手要和子瑜擊掌，子瑜立馬反應過來，直呼自己說錯了，是要說「很開心」才對，現場因為笑聲陷入一片混亂。雖然子瑜本人記了8年，還把它當成人生最大失誤，但當時都韓國網友都直呼「子瑜好可愛」，認為只是無心之過，而且也非常有綜藝效果，如今被再度翻出來，粉絲都笑說：「不管看幾次都好好笑」。而這次子瑜登上金在中節目，金在中表示原本以為子瑜是比較偏無趣、冷靜的成員，但這次節目後覺得並非如此，子瑜也說雖然一開始會比較難親近起來，但越了解的話就會越發現更多奇怪的樣貌，接著竟突然就開始宣傳自己的新專輯，超無厘頭的起程轉合，讓金在中都點頭認證：「妳就是娛樂公司最喜歡的那種藝人類型！」生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》