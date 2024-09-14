中秋節烤肉食材推薦！ 燒烤達人必備「食材青菜清單」：快速採買

2024年中秋節是下周二9月17日，但因為今年沒有連假，因此許多人都提前團聚慶祝，選在周六晚上烤肉。「烤肉食材推薦 、烤肉必備食材」登上Google熱門搜尋，想採買卻沒頭緒，《NOWnews》採訪燒烤達人，開出大人小孩都吃得滿足的烤肉食材準備清單。
主打燒烤吃到飽的「愛烤愛對囉」，板橋店長吳芳儀燒烤資歷超過10年，針對中秋烤肉食材採買，吳芳儀依據6大類「肉排、肉片、海鮮、鋁箔料理、青菜、甜點」，依照大眾接受度、燒烤難易度、美味度等多方考量，列出推薦項目，作為民眾採購參考。
吳芳儀提醒，烤肉食材都要事先完全解凍，且盡量同種食材一起烤，才方便掌握熟成時間，若是烤網擺滿不同種類，翻面時間不一就會手忙腳亂，一不小心就烤焦。
她也依照「建議放上烤網順序」列出食材，大原則就是，火剛生起來時都是大火，最好先烤肉類，因為「大火」只適合烤肉片、肉排，能鎖住肉汁，而且這樣出菜速度最快，飢腸轆轆的眾人不用苦等。至於其他海鮮類、蔬菜類，都需要中小火才好烤。
📍並列同性質商品，可依個人喜好挑選：
【肉排類】
◾牛排：老饕牛排／厚切牛排
◾豬排：豬排／豬小排／戰斧豬／豬五花肉／原住民鹹豬肉
◾雞肉：雞腿／棒棒腿／雞翅
◾羊排：小羔羊排
【肉片類】
◾牛肉片：美國和牛肉片
◾豬肉片：里肌豬排片 / 豬五花肉片
【海鮮】
◾帶殼牡蠣
◾蝦子：白蝦／草蝦／天使紅蝦
◾魷魚串／軟絲（軟絲口感較佳）
◾干貝
◾假設預算高一點：波士頓龍蝦／蟹腳
【鋁箔類料理】
◾奶油金針菇
◾絲瓜蛤蜊
【烤物＋蔬菜】
◾香腸
◾玉米：水果玉米／黃玉米（小朋友都很喜歡）
◾帶殼玉米筍 （無帶殼通常煮火鍋用）
◾杏鮑菇／香菇
◾櫛瓜
【甜點】
除了爆米花／棉花糖，可以烤「冰淇淋」，像是包肉片的白土司，也能在裡面包冰淇淋，土司烤成酥脆口感，很受大人小孩喜愛。
🟡中秋節烤肉食材推薦必備簡易版清單
□牛排／豬小排
□棒棒腿／雞翅
□小羔羊排
□美國和牛肉片
□里肌豬排片／豬五花
□帶殼牡蠣
□草蝦
□魷魚串
□奶油金針菇
□絲瓜蛤蜊
□香腸
□玉米
□帶殼玉米筍
□杏鮑菇／香菇
□櫛瓜
□爆米花／棉花糖
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吳芳儀提醒，烤肉食材都要事先完全解凍，且盡量同種食材一起烤，才方便掌握熟成時間，若是烤網擺滿不同種類，翻面時間不一就會手忙腳亂，一不小心就烤焦。
她也依照「建議放上烤網順序」列出食材，大原則就是，火剛生起來時都是大火，最好先烤肉類，因為「大火」只適合烤肉片、肉排，能鎖住肉汁，而且這樣出菜速度最快，飢腸轆轆的眾人不用苦等。至於其他海鮮類、蔬菜類，都需要中小火才好烤。
📍並列同性質商品，可依個人喜好挑選：
【肉排類】
◾牛排：老饕牛排／厚切牛排
◾豬排：豬排／豬小排／戰斧豬／豬五花肉／原住民鹹豬肉
◾雞肉：雞腿／棒棒腿／雞翅
◾羊排：小羔羊排
【肉片類】
◾牛肉片：美國和牛肉片
◾豬肉片：里肌豬排片 / 豬五花肉片
【海鮮】
◾帶殼牡蠣
◾蝦子：白蝦／草蝦／天使紅蝦
◾魷魚串／軟絲（軟絲口感較佳）
◾干貝
◾假設預算高一點：波士頓龍蝦／蟹腳
【鋁箔類料理】
◾奶油金針菇
◾絲瓜蛤蜊
【烤物＋蔬菜】
◾香腸
◾玉米：水果玉米／黃玉米（小朋友都很喜歡）
◾帶殼玉米筍 （無帶殼通常煮火鍋用）
◾杏鮑菇／香菇
◾櫛瓜
【甜點】
除了爆米花／棉花糖，可以烤「冰淇淋」，像是包肉片的白土司，也能在裡面包冰淇淋，土司烤成酥脆口感，很受大人小孩喜愛。
🟡中秋節烤肉食材推薦必備簡易版清單
□牛排／豬小排
□棒棒腿／雞翅
□小羔羊排
□美國和牛肉片
□里肌豬排片／豬五花
□帶殼牡蠣
□草蝦
□魷魚串
□奶油金針菇
□絲瓜蛤蜊
□香腸
□玉米
□帶殼玉米筍
□杏鮑菇／香菇
□櫛瓜
□爆米花／棉花糖
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