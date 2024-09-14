中秋節烤肉食材推薦！ 燒烤達人必備「食材青菜清單」：快速採買

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▲「愛烤愛對囉」板橋店長吳芳儀燒烤資歷逾10年，分享中秋節烤肉食材推薦清單。（圖／記者朱永強攝）

▲剛成功把火升起來時是「大火」，建議先烤肉排、肉類。（圖／記者朱永強攝）

▲白土司不只能包肉片，也能包冰淇淋變成飯後甜點。（圖／愛烤愛對囉提供）

2024年中秋節是下周二9月17日，但因為今年沒有連假，因此許多人都提前團聚慶祝，選在周六晚上烤肉。「烤肉食材推薦 、烤肉必備食材」登上Google熱門搜尋，想採買卻沒頭緒，《NOWnews》採訪燒烤達人，開出大人小孩都吃得滿足的烤肉食材準備清單。主打燒烤吃到飽的「愛烤愛對囉」，板橋店長吳芳儀燒烤資歷超過10年，針對中秋烤肉食材採買，吳芳儀依據6大類「肉排、肉片、海鮮、鋁箔料理、青菜、甜點」，依照大眾接受度、燒烤難易度、美味度等多方考量，列出推薦項目，作為民眾採購參考。吳芳儀提醒，烤肉食材都要事先完全解凍，且盡量同種食材一起烤，才方便掌握熟成時間，若是烤網擺滿不同種類，翻面時間不一就會手忙腳亂，一不小心就烤焦。她也依照「建議放上烤網順序」列出食材，大原則就是，火剛生起來時都是大火，最好先烤肉類，因為「大火」只適合烤肉片、肉排，能鎖住肉汁，而且這樣出菜速度最快，飢腸轆轆的眾人不用苦等。至於其他海鮮類、蔬菜類，都需要中小火才好烤。◾牛排：老饕牛排／厚切牛排◾豬排：豬排／豬小排／戰斧豬／豬五花肉／原住民鹹豬肉◾雞肉：雞腿／棒棒腿／雞翅◾羊排：小羔羊排◾牛肉片：美國和牛肉片◾豬肉片：里肌豬排片 / 豬五花肉片◾帶殼牡蠣◾蝦子：白蝦／草蝦／天使紅蝦◾魷魚串／軟絲（軟絲口感較佳）◾干貝◾假設預算高一點：波士頓龍蝦／蟹腳◾奶油金針菇◾絲瓜蛤蜊◾香腸◾玉米：水果玉米／黃玉米（小朋友都很喜歡）◾帶殼玉米筍 （無帶殼通常煮火鍋用）◾杏鮑菇／香菇◾櫛瓜除了爆米花／棉花糖，可以烤「冰淇淋」，像是包肉片的白土司，也能在裡面包冰淇淋，土司烤成酥脆口感，很受大人小孩喜愛。□牛排／豬小排□棒棒腿／雞翅□小羔羊排□美國和牛肉片□里肌豬排片／豬五花□帶殼牡蠣□草蝦□魷魚串□奶油金針菇□絲瓜蛤蜊□香腸□玉米□帶殼玉米筍□杏鮑菇／香菇□櫛瓜□爆米花／棉花糖