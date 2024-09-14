檢追京華城金流　郭正亮曝柯文哲策略：賭沒新事證、累積社會不滿

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭羈押禁見，檢廉近日查扣柯及其家人的保險箱追查金流。前立委郭正亮直言，翻箱倒櫃意味著檢方調查金流對價陷入困境，柯文哲咬定檢方對京華城案沒有新事證，對賭檢方2個月後能查出什麼？持續讓整個社會累積對檢方查案的不滿。檢廉近日查扣柯文哲及家人的保險箱，柯文哲妻子陳佩琪12日接受媒體專訪自清說，那2個保險箱都是她的，是她結婚時，爸爸媽媽給的金飾以及婆婆送的玉器，還有她孩子出生時的金鎖片，以及各放50萬元。對此，郭正亮13日表示，可以看出檢方查不到京華城資金流向，所以才會連保險箱、小孩帳戶通通查，翻箱倒櫃意味著調查金流對價陷入困境。郭正亮說，雖然陳佩琪接受媒體專訪內容備受質疑，可是她還打了悲情牌，包括家破人亡、柯爸爸罹癌化療，這有鞏固支持者的效果，還可得到部分人的同情。就像是台灣民意基金會最新民調顯示，有28.6％的民眾認為此案是政治迫害，這還滿高的，高於民眾黨目前的15%支持度。郭正亮分析，民眾黨現在的法律博弈就是柯文哲咬定檢方對京華城金流對價部分沒有新事證，因此就不抗告，完全配合，對賭檢方2個月後能查出什麼？且讓整個社會累積對檢方查案的不滿。柯文哲被押2個月，如果金流對價都找不到，檢方還好意思延押嗎？另外4案，還好意思調查嗎？再去查魚果市場，一樣沒有金流，因為柯文哲財產都被搜光了。