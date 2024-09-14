達摩洞道場狂砍7人！無業男狠嗆「想被判死刑」　法院判刑7年6月

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去年9月間，新北一名無業的梁姓男子，被「達摩洞」道場收留，因不滿新任住持刪減他的醫療補助費，竟持西瓜刀砍殺主持及道友，造成7人受傷送醫，案經新北地院審理，依7個殺人未遂罪，判處梁男有期徒刑7年6月。可上訴。據判決指出，無業的梁男被「達摩洞」道場收留，因不滿莊姓住持刪減其醫療補助費，遂心生報復念頭，持刀砍傷住持及道友，共7人受傷送醫，其中有人遭砍斷手指，緊急送醫才撿回一命。梁男犯後騎機車逃逸，落網時辯稱不在場，其辯護律師則表示，梁男長期患有精神疾病，犯案時是否有行為辨識能力有待商榷。梁男供稱，過去達摩洞每周會給他1000元醫療費用，但新任住持卻將醫療費減為300元，讓他非常不滿。梁男又稱，不滿來參拜的人對他持以異樣眼光，加上「魔鬼的指令」指示他，才持刀砍人，砍人的原因是因為想被判死刑，沒被判死的話就想安樂死。案經新北地院審理，法官認為，梁男主觀上有殺人動機和計畫，另梁男雖被診斷出「憂鬱症」、「妄想型思覺失調症」等，但犯案時並未影響其行為能力，因此依犯7個殺人未遂罪，處7年6月徒刑。可上訴。