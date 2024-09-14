30歲女烤肉吃多「皮膚癢到掛急診」　醫揭5大高組織胺食材

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▲初日診所醫師楊智雯整理5大中秋烤肉常見的高組織胺食物，提醒患有婦科疾病的民眾一定要格外注意（圖／初日診所提供）

中秋節是家人團聚、享受烤肉的美好時刻，但對於有婦科困擾的病患來說，這段時間卻可能成為過敏高峰期。醫師分享，曾有一位年約30歲左右的女性患者，每逢中秋必過敏，甚至曾因皮膚嚴重搔癢而掛急診。直到經過抽血檢查才發現，過敏原因竟與雌激素過高有關。「初日診所」減重專科暨家醫科醫師楊智雯指出，病患自訴，只要聚餐頻繁，便會出現皮膚搔癢等過敏現象。去（2023）年中秋節，她在烤肉後更因過敏反應強烈被迫掛急診。之後去皮膚科進行過敏源檢測確認她對蝦、蟹與塵螨過敏，當下她立即進行飲食調整及定期清洗床單，希望改善過敏狀況，未料只要聚餐增多，過敏仍然反覆發作。眼看中秋佳節將至，不想再因過敏躺進醫院過節，決定要徹底找出原因。透過病史詢問，楊智雯得知，患者患有巧克力囊腫，因為體內雌激素與黃體素的比例失衡，以至於抑制了分解組織胺的DAO酶的活性，導致組織胺代謝不良，進而引發「組織胺不耐症」，也就是說，當婦科疾病患者在短時間內大量攝取高組織胺食物，就容易引發過敏反應，而中秋節的烤肉食材，部分含有高濃度組織胺，這也正是患者每逢中秋就會過敏加劇的原因。楊智雯透露，抽血檢測結果也證實，患者體內雌激素與黃體素的比值只有12.5(標準值50-250)，DAO酶則僅有12 U/L (標準值>30 U/L)，明顯偏低，她也整理了中秋烤肉常見的五大高組織胺食材：1、加工肉品：香腸、培根。2、柑橘類水果：柚子、橘子。3、發酵食品：乳酪、起司、泡菜。4、酒精：紅白酒、啤酒、香檳。5、海鮮：帶殼海鮮、鯖魚。楊智雯提醒，婦科患者除了避免大量食用高組織胺食物外，最根本的解決之道是維持體內雌激素的平衡。肥胖、長期便祕、肝功能代謝異常以及接觸環境荷爾蒙是雌激素增加的4大原因。從源頭改善體質，才能真正解決因組織胺引起的「假性過敏」。