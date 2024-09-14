50+50封神之旅／剖析大谷翔平達成神紀錄機率！從國際賭盤看端倪

世界棒壇巨星大谷翔平今(14)日在MLB例行賽，率領道奇在客場對決勇士，大谷翔平此戰表現有先低迷，4打數0安打，還吞下2次三振，紀錄數據仍停在「47轟48盜」，追逐史上最狂紀錄「50轟50盜」暫時停滯，但根據國際賭盤顯示，大谷翔平達成50+50的機率仍非常高。
美媒形容，「創造神紀錄總是看起來遙不可及，直到大谷翔平不斷接近，也讓球迷開始相信和期盼，沒有什麼事是不可能！」
在8月23日對陣坦帕灣光芒的比賽中，大谷翔平完成本季第40次盜壘，並用再見滿貫砲，達標第40轟，將「大谷翔平」的名字，送進了MLB史冊，球迷更直呼，「太神，連漫畫也編撰不出的故事。」
大谷翔平能完成史無前例「50轟50盜」嗎？
大谷翔平成為聯盟歷史上第六位在單賽季至少達成40支全壘打和40次盜壘的球員，成為「40/40」俱樂部的一員。不過此里程碑仍不足以滿足大谷翔平，他很快成為史上首位「45轟45盜」的球員，且此紀錄仍在不斷堆高，朝「50轟50盜」邁進。
根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區所整理出的國際盤口顯示，大谷翔平本季能完成「50轟50盜」的賠率僅1.25，遠低於不能達成的3.85，
大谷翔平本季已出賽144場，累積47支全壘打和48次盜壘，目前還有18場比賽來完成3發全壘打和2次盜壘，以平均約3場一發全壘打的效率值來推估，要達成紀錄指日可待。
此外，大谷翔平已是聯盟歷史上首位同時達成47支全壘打和48次盜壘的球員。雖然 Rodriguez曾單季完成46次盜壘與42支全壘打，Soriano也曾完成46轟41道，而Acuna則有73次盜壘和41支全壘打，但都沒有人單季能達到45轟和45盜。
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在8月23日對陣坦帕灣光芒的比賽中，大谷翔平完成本季第40次盜壘，並用再見滿貫砲，達標第40轟，將「大谷翔平」的名字，送進了MLB史冊，球迷更直呼，「太神，連漫畫也編撰不出的故事。」
大谷翔平能完成史無前例「50轟50盜」嗎？
大谷翔平成為聯盟歷史上第六位在單賽季至少達成40支全壘打和40次盜壘的球員，成為「40/40」俱樂部的一員。不過此里程碑仍不足以滿足大谷翔平，他很快成為史上首位「45轟45盜」的球員，且此紀錄仍在不斷堆高，朝「50轟50盜」邁進。
根據《球王體育賽事inplayZ》熱門賽事討論區所整理出的國際盤口顯示，大谷翔平本季能完成「50轟50盜」的賠率僅1.25，遠低於不能達成的3.85，
大谷翔平本季已出賽144場，累積47支全壘打和48次盜壘，目前還有18場比賽來完成3發全壘打和2次盜壘，以平均約3場一發全壘打的效率值來推估，要達成紀錄指日可待。
此外，大谷翔平已是聯盟歷史上首位同時達成47支全壘打和48次盜壘的球員。雖然 Rodriguez曾單季完成46次盜壘與42支全壘打，Soriano也曾完成46轟41道，而Acuna則有73次盜壘和41支全壘打，但都沒有人單季能達到45轟和45盜。