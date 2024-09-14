柯文哲捲京華城弊案！黃景茂「證人轉被告」　林亮君曝關鍵公文

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，遭羈押禁見，前北市都發局長黃景茂昨日從證人轉為圖利罪被告，引發討論。台北市議員林亮君指出，黃景茂從證人轉為被告的關鍵，應與2020年9月21日的一份公文有關。京華城在 2020 年 8 月送了容積率相關草案到北市府，而黃景茂在同年9月21日的公文回函中，雖表明「這份草案適法性有問題」，卻同時要求京華城在當年9月30日前提出說明，並表示「為爭取時效」都發局將會同步召開專家學者會議，研議獎勵的合理性與合法性。林亮君質疑，其中的問題在於，為什麼都發局會如此積極協助一個私人改建案，積極到要為他們召開專家學者會議的程度？為什麼公文中特別提到「爭取時效」？林亮君說，回過頭看京華城案時序，京華城獲得建照的日期是2022年10月18日，也就是柯文哲卸任之前的一個月。倘若柯文哲卸任之前，京華城建照仍然沒有核發，新市府恐怕會在都委會議或是專家學者會議中，因適法性問題擋下京華城草案。林亮君表示，合理推測，當時都發局的這份公文，以及其中所提到的「爭取時效」，恐怕就是京華城爭取容積獎勵的關鍵。也就是說若沒有柯文哲、彭振聲、黃景茂等人在柯市府任期尾聲大開綠燈，這換算市值 200 億的容積獎勵，就沒辦法進到京華城口袋。