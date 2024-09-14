「法官」終結生涯最長16場全壘打荒！敲滿貫砲助洋基5：4逆轉紅襪

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「法官」終結生涯最長16場全壘打荒！7局下，洋基1分落後攻佔滿壘，Aaron Judge一棒掃出逆轉比分的滿貫彈，不僅幫助洋基最終以5：4擊敗紅襪，同時也中止了生涯最長的16場全壘打荒。雙方前5局陷入投手戰，維持0：0平手，直到6局上，紅襪日籍打者吉田正尚率先轟出2分砲，且隊友Trevor Story在7局上也接力開轟，讓紅襪以4：0領先洋基。不過洋基打線不甘示弱，在7局下展開反攻，Gleyber Torres敲出適時的安打，先幫球隊追回１分，比球隊勝利還值得慶祝的是，本場比賽Aaron Judge共3打數敲出2安打，個人靠著滿貫彈貢獻4分打點，賽後打擊率為3成21。