台灣ETC再獲國際肯定　遠通總經理獲頒卓越企業領袖獎

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亞太傑出企業獎，經過評審縝密審查，選出亞太地區具有卓越企業貢獻、優異管理能力的企業領導者。遠通電收執行董事兼總經理張永昌攜手政府，帶領台灣國道電子收費與停車服務透過數位轉型發展綠色智慧交通ESG，同時推動智慧交通產業化外銷國際，具規劃性的帶領企業和團隊達成企業願景，經評審團一致肯定，獲頒「卓越企業領袖獎」。張永昌表示，綠色智慧交通是世界各國未來發展趨勢，也是地球邁向永續發展的關鍵，遠通電收實踐徐旭東董事長對國家「為民、便民、利民」的目標，以最大之誠意為社會大眾創造節能減碳、永續發展的美好未來。為了打造綠色行車生態圈，遠通電收近年將ETC服務由高速公路延伸至停車場域，整合行車、停車、用車的需求，提供全台開車族行車個人化服務同時落實節能減碳；且因應業務拓展，遠通進行人才轉型，透過國內外不同場域，由初期的營運型人才，轉型成服務型人才，繼而延伸至創業型與事業型人才，打造全員皆將的企業文化，成為企業內部創業典範。張永昌也指出，「在這個全球所有企業都渴望數位轉型、百家爭鳴的時代，遠通電收智慧交通的案例能夠脫穎而出，不單只是一個卓越企業領袖獎，而是對整個團隊過去將近20年的軌跡，一項十分振奮人心、令人驕傲的肯定」。張永昌感謝交通部及高公局對台灣ETC設定了相當明確的目標，並且克服萬難與遠通電收共同為實現「全民服務的數位轉型」而努力，也感謝每一位用路人對於ETC的支持與指教，幫助遠通電收從供給端技術思維，轉為以用戶需求為導向的個人化服務，成為遠通持續精進的重要動力。評審團指出，台灣推動的多車道自由流（Multi-lane Free-Flow）ETC系統已經成為亞洲智慧運輸典範，遠通總經理張永昌具備傑出之轉型願景、策略與理念，不僅帶領遠通協助政府成功打造高速公路收費ETC系統，更以人為本，為用路人打造國道以外的個人化行車服務體驗，延伸帶動國內停車場啟動數位轉型。評審團提到，不僅促進台灣智慧運輸建設發展，更不吝攜手國內公私部門將台灣技術能量輸出國際，成功帶領ETC產業鏈輸出泰國、馬來西亞、印度等新南向國家，有望讓東南亞地區也成為智慧行車的共好共榮圈，也為海外地區綠色運輸達到節能減碳的效果，形成良好的外部效益，獲獎實至名歸。APEA主辦單位─亞洲企業商會說明，今年獲獎者由評審團從超過150多名提名者中嚴格選出，獎項涵蓋四個類別：卓越企業領袖獎、企業躍進獎、優異勵志品牌獎、以及卓越企業管理獎。自2007年以來，「亞太傑出企業獎」主要表彰卓越的企業精神，表揚亞洲各地表現出色的商業領袖和企業，促進亞洲經濟體永續創業增長的連續性。該獎項已遍佈亞洲16個國家與市場，歷屆獲獎者包括來自台灣的徐旭東、香港的呂耀東和何猷龍、越南TTC的Dang Van Thanh、泰國的Supaluck Ampuj、馬來西亞的林偉才、印尼的Hary Tanoesoedibjo和Mochtar Riady、印度的 Adi Godrej 和菲律賓的 Dennis Anthony Uy。