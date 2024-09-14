《原子少年2》9歲天才舞者NANA當導師！霹靂舞世界冠軍合作風行者

選秀節目《原子少年2》（《原子2》、《原少A2》）導師合作賽受到關注，今（14）日即將播出下半集，節目對於風行者究竟和誰合作一直保密到家，終於在昨日於官方Instagram公布最後一位流星導師Bboy NANA，今年9歲，已經遠征日韓、歐美等地區，在2022年法國霹靂舞世界大賽拿下第一、2023年在韓國BBIC國際街舞勇奪大地板冠軍，身為世界各地Bboy比賽的常勝軍，和《原少A2》的選手們激盪出什麼樣的精彩火花，令人相當期待。
開播後選手們的人氣水漲船高，也形成了一股新的原子風潮，《原少A2》最近一次的錄影日曝光後，電視台門口便聚集了大量粉絲，準備目送選手們進電視台上班，錄製節目相當耗時，常直至隔天清晨才會有選手陸續從電視台「下班」返家，但仍澆不熄粉絲與選手們見面的熱情，即便到了凌晨，仍可見到許多粉絲守在電視台門口等待，等候時間幾乎超過24小時，還有網友疑問「這是在排什麼隊？」
而在8月24日首播當天，《原少A2》於官方YouTube頻道舉行的直播同看活動獲得粉絲一致好評，當日在線人數一度突破八千人，粉絲熱烈敲碗再直播，上周選手們至鬍子茶進行快閃發珍奶的活動時，同時也宣布，本周將再次開啟直播，和粉絲們一起觀看導師合作賽的舞台，並在線上即時回覆粉絲於直播間的留言，分享許多正片看不到的獨家心得。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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而在8月24日首播當天，《原少A2》於官方YouTube頻道舉行的直播同看活動獲得粉絲一致好評，當日在線人數一度突破八千人，粉絲熱烈敲碗再直播，上周選手們至鬍子茶進行快閃發珍奶的活動時，同時也宣布，本周將再次開啟直播，和粉絲們一起觀看導師合作賽的舞台，並在線上即時回覆粉絲於直播間的留言，分享許多正片看不到的獨家心得。
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