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大谷翔平是猜拳達人？獲勝後露得意表情　日網友笑：動態視力驚人

記者林之越/綜合報導

▲洛杉磯道奇隊在社群平台發出花絮影片，和球員們玩「剪刀、石頭、布」，日籍球星大谷翔平在獲勝之後，握拳振臂歡呼，並露出得意表情，看起來相當開心。（圖／翻攝自Los Angeles Dodgers X）
▲洛杉磯道奇隊在社群平台發出花絮影片，和球員們玩「剪刀、石頭、布」，日籍球星大谷翔平在獲勝之後，握拳振臂歡呼，並露出得意表情，看起來相當開心。（圖／翻攝自Los Angeles Dodgers X）
大谷翔平是猜拳達人？昨（13）日是洛杉磯道奇隊的移動日，將出發亞特蘭大和勇士隊進行4連戰。道奇隊工作人員在登機前，和部分球員進行了「剪刀、石頭、布」遊戲，並把可愛的花絮影片發在官方社群平台，引起網友熱烈迴響。其中，日籍球星大谷翔平在獲勝後面露得意神情，且有眼尖網友指出他似乎有觀察對手動作後才出拳，留言笑稱：「動態視力驚人。」

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大谷獲勝後好得意　日媒點出驚奇之處

在道奇隊發出的影片中，不少球員都參與了猜拳活動，包含日籍球星大谷翔平、山本由伸，還有Max Muncy、Gavin Lux、Freddie Freeman等人。因為是沒有比賽的移動日，球員們普遍都露出相當輕鬆且開心的表情。

道奇隊工作人員也相當貼心，和大谷翔平、山本由伸猜拳時，特別使用日文的「じゃんけんぽん」，而和其他成員，則是說出一般常見的英文版本「Rock, paper, scissors, shoot」。

有趣的是，日本媒體《Oricon News》發現，工作人員在14次猜拳中，有11次都率先出拳。大谷翔平注意到這個細節，第一次比出剪刀平手後，在第二次出拳期間，迅速移動了視線，似乎在觀察工作人員的出拳，而最終也真的用剪刀戰勝布，贏下了猜拳

獲勝後的大谷翔平，握拳高舉右手，露出開心表情，讓不少網友都直呼：「好可愛！」、「表情好得意」。對於日本媒體指出大谷翔平觀察出拳的舉動，有部分網友表示讚同，指出：「動態視力驚人」、「大谷太強了」，但也有網友認為，猜拳主要還是運氣成份較多。



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