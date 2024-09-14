洪堯黑歷史太多！講髒話、外流親密照還傳出軌未成年　年齡也假的

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▲洪堯被挖出連年齡都造假。（圖／微博）

▲洪堯被爆出劈腿女網紅，惱羞成怒否認到底。（圖／李蒽熙微博）

▲洪堯過去曾在微博上「手滑」上傳和吳謹言的親密照。（圖／洪堯微博）

▲吳謹言（左）和洪堯（右）結婚的消息震驚全網。（圖／吳謹言微博）

中國大陸女星吳謹言在2018年演出電視劇《延禧攻略》爆紅後，歷經耍大牌爭議，今年演出《墨雨雲間》後再度翻紅，沒想到昨（13）日無預警在微博曬出和男星洪堯的結婚證和結婚照，宣布結婚消息，讓廣大網友超震驚，由於洪堯黑歷史非常多，小至隨地丟菸蒂、滿口髒話、疑似年齡造假、外流親密照，大至劈腿、睡未成年等傳聞，幾年來的評價都很差，讓吳謹言的粉絲完全無法接受。2020年時吳謹言和洪堯被媒體拍到先後進出同一社區，疑似同居中，其中洪堯在聚餐結束後開車離開前先抽了一根菸，抽完後並沒有丟到垃圾桶，而是隨手一揮隨地亂丟菸蒂，讓網友直呼：「素質低落！」幾年前就有網友發現洪堯在出道後修改過年齡，看過《非常完美》節目的人應該知道他是1989年的，直到和于正簽約出道後才把年齡改到了1992年，不過公司只改了部分網站上面的年齡，在某些沒有同步修改到的平台上，顯示的都還是原先的1989年。還有人挖出洪堯2013年參加《非常完美》節目，和女嘉賓曹贏心成功配對，當時兩人非常甜蜜，女方還說如果生小孩的話，要取名叫「洪與心」，把兩人名字合在一起，怎料之後洪堯卻被爆料出軌女網紅李蒽熙，該位網紅甚至是未成年，她在網路上自爆許多床照，然而即便有照片放在眼前，洪堯依然矢口否認，還和曹贏心在底下評論區口出惡言，諷刺對方是在炒作。洪堯和曹贏心的感情在不久之後也走向破滅，洪堯竟在微博發文批評曹贏心是「大小姐脾氣」，暗指對方是真正的背叛者等等。讓曹贏心的好友氣得發文：「真是一看見洪堯兩個字就來氣，女人千萬不能掏心窩對這些大豬蹄子，找男朋友擦亮眼睛！遠離渣男！」吳謹言、洪堯透過合作《延禧攻略》結緣，2019年就有傳出戀愛傳聞，然而吳謹言不承認，2020年又被拍到疑似同居，還被挖出兩人有多件同款情侶裝，依然沒有公開戀情，直到今年男方突然在發文時，「手滑」了一張和吳謹言的親密合照後，23分鐘後才刪除，引發外界熱烈批評和討論。如今兩人直接跳過公開戀情直接宣布結婚，甚至兩人的老闆于正都在微博寫下：「七年了，再多考驗也修成正果了」，間接證實兩人已經交往7年。然而網友們可都沒忘記洪堯豐富的黑歷史，直呼吳謹言眼光太差，對於這對新人普遍不太看好。