許甫、陳智菡薪水曝光！存款無1百萬不用申報　四叉貓：你敢信？

民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利遭羈押，柯妻陳佩琪接受專訪澄清遭點名可疑的金流，還自爆遭檢調搜索的保險箱內，有金飾、玉器和現金100萬，結果又遭質疑沒有財產申報。打柯大將「四叉貓」劉宇加碼爆料，民眾黨副秘書長許甫與立院黨團主任陳智菡夫妻領高薪，但都沒有財產申報。
四叉貓在臉書說，陳佩琪被抓到一堆現金沒有申報，所以小草們開始翻民進黨誰的財產申報現金欄位是空白，不過這車民眾黨不會上就是了，因為陳智菡的財產申報現金欄位也是空白。
四叉貓說，根據規定，夫妻倆存款合計100萬以上就必須申報，陳智菡月薪20萬 + 許甫月薪超過12萬，許甫現在升官了，升官後的薪水年底才能查，但他們存摺裡沒有100萬現金，這你敢信？
四叉貓也說，今年四月爆料過這件事，當時陳智菡的回覆：「我們都是依法誠實申報，有投資、有置產，可受檢驗」。
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四叉貓說，根據規定，夫妻倆存款合計100萬以上就必須申報，陳智菡月薪20萬 + 許甫月薪超過12萬，許甫現在升官了，升官後的薪水年底才能查，但他們存摺裡沒有100萬現金，這你敢信？
四叉貓也說，今年四月爆料過這件事，當時陳智菡的回覆：「我們都是依法誠實申報，有投資、有置產，可受檢驗」。
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