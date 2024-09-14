京華城被告+1！吳靜怡揭關鍵時間軸「神秘便當會只剩黃珊珊沒事」

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭到收押禁見，中秋節也只能在看守所度過，昨日又新增一名被告，也就是前都發局長黃景茂。對此，政治評論員吳靜怡今（14）日從2020年關鍵的一場便當會議細數時間軸，發現神秘力量的便當會，只剩下一個人沒事，那就是守護柯的妻子陳佩琪的民眾黨立委黃珊珊。吳靜怡在書發文質疑，柯文哲是指示還是縱容，才能搞得下屬都貪污？2020年3月10日，一場關鍵性便當會的重要成員，現在幾乎都在中秋節前夕列入京華城貪污名單，包括柯文哲、台北市前副市長彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇、應的助理吳順民都羈押中，而台北市前都發局長黃景茂則是以500萬元交保。吳靜怡接著列出案情時序，2020年3月10日，柯文哲便當會議，請京華城將訴求方案函送都發局，俾提市都委會研議。同日在都發局公文上留下「速審速決」；3月17日京華城將陳情信送到市長室，「受文者」為柯文哲；6月23日應曉薇召開協調會，邀請都發局總工程司邵琇佩與京華城，討論都市計畫的申請容獎方案。7月1日應曉薇召開京華城協調會，由邵琇珮代表都發局與會；7月3日京華城發函給都發局，提出關鍵的「20%容積獎勵+30%容積移轉」新方案；7月10日黃景茂簽名批示，把京華城所提方案送都委會研議將「方案四」變成一個正式的計畫，府內所有科室都覺得這不合法，內部明知訴訟結果就要出來，卻此時急著提出審議。7月13日訴訟結果出爐，北市府打贏官司，照理說京華城的陳情就毋須理會；7月16日京華城提上訴；7月30日京華城於都委會前突然撤回上訴，送細部計畫到都委會以一般都市計畫進行審查；8月函送細部計畫變更草案給都發局，當中引用《都市更新條例》的綠建築、智慧建築及耐震建物設計標準，爭取各項容積獎勵。9月21日都發局一方面退件，黃景茂卻又在同一天指示時任都委會執祕邵琇珮組成專家小組研議解方，大玩兩面手法；12月24日都委會第775次會議紀錄，府外委員質疑對價性、公益性、適法性不足，要求詳細討論後再提都委會，彭振聲裁示組專案小組討論。吳靜怡表示，柯文哲學會用權力的魔法棒，就這樣大手揮一揮，用自己的魔法讓自己十年政治生命直接送進看守所。神秘力量的便當會，只剩下一個人沒事，那就是守護陳佩琪的黃珊珊。