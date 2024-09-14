今日必吃／咖啡館也是清酒吧！80年老宅改建　美到無話說的侘寂風

編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。本次來到高雄老鹽埕區這一帶，這裡有家80年老房子改建的咖啡館「Koou coffee」，它也是清酒吧與植栽園藝店，獨有的氛圍，在歡鬧熾烈的秋老虎高溫氣候下，彷彿是一處沈穩涼爽富有侘寂風的避暑別院。
高雄鹽埕區新樂街的「Koou coffee」為老宅改建，位處大樓的二樓，而一樓則有販售各式日本清酒的「屋物清酒」，一樓後方中間還有個露天庭院，中庭後則有「一苜植栽」，三個年輕人共同承租此處，一起將80年老房子變成自己喜歡的模樣，更是懷舊氣味瀰漫的鹽埕區中獨有的氣質風景。
據說，「Koou coffee」原名為「nook」（英文「角落」之意），因品牌名稱已被註冊，老闆於是而將四個字母上下翻轉即成為「Koou」，發音與中文字「酷」相同。
裝潢色調又黑又灰的「Koou coffee」，吸引著跟老闆一樣「酷」的文青少男靚女，點杯手沖單品，與大部分咖啡廳一樣，咖啡豆有日曬、水洗、黃蜜等多種處理方式，喜歡酸感多一些又或者想帶點杏桃調性甚或豆蔻香料等，都能仔細詢問再挑選。不喝咖啡者，也有茶飲可選擇，甚至可以來杯檸檬桂花蜜氣泡，喝起來清雅微甜，氣泡感增添沁涼。
甜點有好幾款，最特殊的招牌款是酒鬼提拉米蘇，將傳統提拉米蘇慣加入的咖啡酒，改換成威士忌，且用量還不低，吃起來充滿了大人感。
📍店家資訊：
店名：Koou Coffee
地址：高雄市鹽埕區新樂街117號2樓
電話： 無電話號碼
公休：週三、週四
官網：https://linktr.ee/kooucoffee
🔴美食口袋名單彈盡援絕了嗎？《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈，讓你成為朋友眼中的美食通。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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據說，「Koou coffee」原名為「nook」（英文「角落」之意），因品牌名稱已被註冊，老闆於是而將四個字母上下翻轉即成為「Koou」，發音與中文字「酷」相同。
裝潢色調又黑又灰的「Koou coffee」，吸引著跟老闆一樣「酷」的文青少男靚女，點杯手沖單品，與大部分咖啡廳一樣，咖啡豆有日曬、水洗、黃蜜等多種處理方式，喜歡酸感多一些又或者想帶點杏桃調性甚或豆蔻香料等，都能仔細詢問再挑選。不喝咖啡者，也有茶飲可選擇，甚至可以來杯檸檬桂花蜜氣泡，喝起來清雅微甜，氣泡感增添沁涼。
甜點有好幾款，最特殊的招牌款是酒鬼提拉米蘇，將傳統提拉米蘇慣加入的咖啡酒，改換成威士忌，且用量還不低，吃起來充滿了大人感。
📍店家資訊：
店名：Koou Coffee
地址：高雄市鹽埕區新樂街117號2樓
電話： 無電話號碼
公休：週三、週四
官網：https://linktr.ee/kooucoffee
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