新莊超商驚爆傷人案！男巧遇前女友起口角　氣炸持原子筆狠戳濺血

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▲林男情緒失控，手持原子筆戳傷何女，被警方依法送辦。（圖／翻攝畫面）

14日上午6時許，新莊區化成路某超商內，發生一起傷害案件，57歲的林姓男子，與50歲的何姓女子為前男女朋友，雙方近日因感情糾紛爭吵，剛好林男於超商內碰見何女，雙方爆發激烈口角，渾身酒氣的林男一時情緒失控，竟手持原子筆戳傷何女，導致女方當場濺血，額頭有2公分傷口，在場客人及店員都嚇呆，急忙報警處理。據了解，2人於今年6月份開始交往，交往1個多月後就分手，林男今上午巧遇前女友後，想復合卻遭拒絕，雙方因此爆發口角。轄區警方獲報到場，林男情緒依舊激動，辯稱與何女沒關係，何女則氣憤駁斥遭林男戳傷，從曝光的畫面可以看到，何女頭部及身上滿是血跡。林男則是激動叫囂，對著報警的顧客破口大罵，現場一度混亂，之後林男被警方壓制逮捕，全案依傷害罪嫌移請新北地檢署偵辦。