嫁洪堯讓劇迷大崩潰！吳謹言被呼籲退出演藝圈　經紀人霸氣反擊了

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▲吳謹言（左）宣布和祕密交往7年的男友結婚，老公是同演《延禧攻略》、《皓鑭傳》的洪堯。（圖／吳謹言微博）

▲于正力挺旗下的吳謹言嫁給愛人洪堯，親自向反對的網友開戰。（圖／于正微博）

大陸女星吳謹言2018年以宮鬥劇《延禧攻略》「魏瓔珞」一角爆紅，後來演出《皓鑭傳》、《墨雨雲間》穩住一線女星地位，她昨（13）日宣布和同演《延》劇的緋聞男友洪堯登記結婚，姐弟戀修成正果，外界普遍唱衰的原因為男方黑歷史太多，也有網友呼籲吳謹言乾脆退出演藝圈，經紀人于正回嗆：「你對女性的惡意如此之大？」于正昨（13）日、今天在微博分享歌手好友陸虎、旗下藝人吳謹言結婚的心境，認為「想愛就愛，想嫁就嫁」，有網友留言質疑吳謹言瞞婚，「這麼好的虎子（陸虎）結婚，被已婚三年的吳謹言搶了風頭」，于正看到後回擊：「昨天剛領的證，民政局可以作證！」並咒罵網友：「造謠的人不得好死，下十八層地獄！」有網友問為何吳謹言、洪堯當年否認交往，「為什麼19年闢謠沒有談？ 那個時候談了（戀愛）為什麼欺騙粉絲啊？」于正回應：「個人隱私為什麼要公諸於眾？」另有人表示：「讓吳謹言退圈，結婚生子。」于正霸氣回覆：「你對女性的惡意如此之大，結婚了連工作都不讓幹了！可是呢？我們合約簽到明年七月了呢，古裝大戲馬上來襲！」有網友痛批曾經傳出劈腿、男女感情混亂的洪堯，未來會拖累吳謹言的事業，為女方感到不值，「真的拿不出手黑料又多，事業上助力不了吳還拖後腿，配不上吳，吳太戀愛腦了」，于正不以為然，「戀愛又不是利益交換，搞什麼事業助力，這不是掛羊頭賣狗肉嗎？真愛無敵，啥年代了還講門當戶對，你穿越來的呀？」反譏對方一頓，戰力滿點。