SCFI累計近兩週跌幅近16%　運價見不到底？歐洲線本週重挫17%

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運價再度走低！上海航交所昨（13）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌215.63點至2510.95點，跌幅7.91%，光是過去兩周跌幅合計近16%。其中歐洲線跌幅最大，跌幅達17%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2841美元，較前期減少618美元，跌幅17.86%，連續三週跌幅達兩位數，並且失守3000美元關卡；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3365美元，較前期減少458美元，跌幅11.98%，失守4000美元關卡；美西線每FEU（40呎櫃）為5484美元，較前期減少111美元、減幅1.98%；美東線每FEU（40呎櫃）為6838美元，較前期減少673美元，跌幅8.96%，失守7000美元關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1264美元，較前期減少245美元，跌幅16.24%；南美線（桑托斯）每箱運價7301美元、較前期減少222美元，跌幅2.95%；東南亞線（新加坡）每箱運價447美元、較前期減少20美元，跌幅4.28%。國內物流業者分析，現在市場運價很混亂，中國出口的貨量一直回升速度緩慢，業界普遍認為中秋節過後，十一長假出貨潮就會開始浮現，物流客戶最近都會給長約客戶較好的價格，長約價與現貨價的配比，歐洲線最近有大船返回亞洲，船大裝載貨量大，所以船公司也會給客戶特惠價，造成市場價格混亂，貨量大的客戶談判空間加大，現貨市場價格跟著大跌。市場人士指出，近期歐美貨量並未增加，除考量中國十一長假、客戶之前已提前拉貨囤貨外，德國碼頭勞資協商持續進行，以及美東碼頭工人恐有罷工疑慮，在部分客戶暫緩出貨下，運價持續走跌。市場人士進一步表示，耶誕節部分貨物已提前出運，預期運價將在9月底前有所下調，且不排除航商在10月1日會安排空班。