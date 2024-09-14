中秋假期國道撞況多！下午「5大壅塞」路段搶先看

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今（14）日為中秋節假期前一週六，截至12時，國道全線交通量為46.1百萬車公里，預估今日交通量為110百萬車公里，仍在預期流量範圍內。目前國道壅塞路段主要為國1南向汐止至圓山、桃園至中壢、湖口至新竹、彰化系統至員林；國1北向楠梓至高科、永康至安定；國3南向土城至高原路段，其餘路段均能維持行車大致正常。另查今日7時30分於國3南向14公里處發生1輛大貨車、1輛小貨車及4輛小客車追撞事故，占用3線車道，於9時42分排除，造成後方車流回堵3公里；7時53分於國1南向193.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中間車道，於8時8分排除，造成後方車流回堵4公里，9時20分於國1北向87.9公里處發生3輛小客車追撞事故，占用中間車道，於9時46分排除，造成後方車流回堵4公里，影響整體車流甚鉅。高公局預判，今日下午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段，另建議國5南向用路人儘量於17時後出發，節省寶貴時間。高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全距離，切勿超速、疲勞、分心駕駛。高公局祝假期行車平安。