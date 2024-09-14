李多慧為花蓮捐30萬遭韓網罵賣國賊？台灣粉絲拿子瑜舉例幫聲援

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▲李多慧來台發展後，人氣越來越高。（圖／李多慧IG）

▲李多慧遭部分韓國網友罵，台灣粉絲幫說話。（圖／李多慧IG）

中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties韓籍成員李多慧，為了幫助花蓮大地震賑災，大方捐款30萬台幣，心繫台灣的舉動讓台灣人感動的同時，竟有部分韓國網友怒批李多慧是賣國賊？讓台灣網友看了大感心疼，還拿出子瑜來舉例，替李多慧聲援。由韓國人經營的YouTube頻道「韓妹tv」，經常在影片中分享韓國人的消息、對台灣的想法等等，昨（13）日她發布了一則影片，標題為「李多慧，捐款台灣地震在韓國引發爭議？」指出李多慧捐款這件事讓韓國網友對李多慧感到不滿，甚至還罵她是「賣國賊」，而之所以被韓國人罵的原因，是因為他們認為韓國和台灣在經濟上是競爭對手，如果把錢捐給台灣，就是一種不愛國的行為。消息傳開後，還有人質疑李多慧從未在韓國捐款，在台灣卻一口氣就捐出大筆捐贈，為此感到不平衡，質疑她是否還心繫韓國？然而該頻道也替李多慧說話，認為李多慧在韓國的生活並沒有看起來光鮮亮麗，不僅啦啦隊月收入只有2萬5千元台幣、經濟上很拮据，在韓國活動期間也受到大量惡評，而來到台灣後，李多慧得到了更多尊重和支持，也對這塊土地更加有歸屬感，在台灣發生大地震時，捐出30萬賑災，就像是一種感謝和回饋。台灣網友也紛紛在留言區留言聲援：「李多慧因為台灣給她機會發光發熱，所以台灣發生災難，她願意發揮愛心回饋台灣。希望韓國人不要這麼小心眼」、「如果是現在韓國有天災，我相信多慧也會捐款」、「多慧是真的愛台灣」，也有許多人拿在韓國發展的台灣人子瑜做對比，指出子瑜在新冠肺炎時期也有捐款給韓國，台灣人並不會因此攻擊，反而都是在稱讚子瑜人美心善。還有人認為不露臉的頻道言論可信度有待商榷，明明韓國頻道中絕大多數都是在祝福韓籍啦啦隊員發展更好，質疑這些都是在故意挑起紛爭的認知作戰。