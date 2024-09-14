聯發科8月營收年月雙減、為近6個月低點　市場期待天璣9400新品

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IC設計龍頭聯發科公布8月合併營收為新台幣415.28億元，月減8.95%、年減1.72%，為近6個月營收新低，累積前8月合併營收為新台幣3478.67億元，年增29.89%。但市場認為，客戶還在等旗艦晶片天璣9400，因此下單保守，預期將在第四季營收反應。手機晶片大廠聯發科公布8月合併營收為新台幣415.28億元，月減8.9％、年減1.7％，是近六個月低點。累計前八月合併營收為新台幣3478.67億元，年增29.8％。聯發科展望第三季，雖然是傳統旺季，但三大營收類別皆約略持平，以美元對新台幣匯率為1：32.3元為計算基礎，單季營收將介於1235億元至1324億元之間，約季減3％至成長4％，較去年同期成長12-20％，單季營收預估中間值約僅季增0.5％。同時，聯發科對全年業績目標仍不變，預期美元營收將成長中十位數百分比（14-16％）。聯發科下一代旗艦晶片天璣9400預計於10月上市，有望為公司帶來新一波成長動能，聯發科指出，天璣9400採用業界最先進的3奈米製程，性能和能耗上顯著提升，並進一步優化生成式AI功能，期待未來天璣9400上市後的表現，聯發科強調，客戶對於天璣9400反應相當正面，天璣9400首波導入的機型數量相較於天璣9300更多，今年旗艦產品營收年成長可望超過50%。但市場認為，客戶還在等旗艦晶片天璣9400，因此下單保守，預期將在第四季營收反應。雖然聯發科第三季營收可能無法明顯季增，但天璣9400客戶反映正向，加上ASIC未來市場大，聯發科可望占據有利地位下，預估今年EPS有望成長至58元附近。本週聯發科股價上漲25元或2.27%，收在1125元，週K結束連3紅。