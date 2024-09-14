賴清德提「璦琿條約」惹怒親俄駭客？外媒曝實際狀況

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親俄羅斯駭客組織近日對台灣部分公、私部門網站發起分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，包括交通、地方政府財稅網站都成為駭客目標，包括台灣證券交易所、主計總處、兆豐金、彰化銀行、數發部等。對此有部分媒體指稱是因為總統賴清德專訪提及「璦琿條約」，批評中國無視俄國侵吞領土的歷史事實，然而多家外媒今（14）日報導，北大西洋公約組織（NATO）、歐盟（EU）等國家，皆遭受來自俄羅斯駭客團體的網路攻擊。對於連日網路攻擊，數發部資安署昨表示，第一時間有掌握訊息，與國安單位啟動既有聯防體系應變，據了解，因第一波遭受攻擊對象多為金管單位，數發部與金管會持續密切討論因應。據掌握，親俄駭客NoName057從本周二開始針對政府單位發動攻擊，包括各地稅務局、證交所；隨後另一個親俄駭客團隊RipperSec也加入，網路攻擊對象包括政府單位與私人企業。不只台灣，歐洲國家也正遭遇類似攻擊。德國負責國內安全情報的聯邦憲法保衛局（BfV）近日示警，俄羅斯駭客團體對大西洋公約組織、歐盟國家發動網路攻擊。《路透社》報導，德國聯邦憲法保護局在社群媒體平台X發文表示，他們已隨同美國聯邦調查局（FBI）、美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）、美國國家安全局（NSA）及其他國際夥伴，針對俄羅斯駭客團體發布警告；德國之聲也針對德國情報部門指控莫斯科對國內政府部門與公司進行大範圍破壞活動進行報導。有知情人士分析，不難看出這些親俄駭客的攻擊，是面向民主國家進行無差別、無來由發動，對各國數位國土進行侵擾。若說成是特定人發表什麼言論因此遭受攻擊，顯然距離事實有非常大的落差。據了解，這波對台網路攻擊，數發部與國安單位在第一時間即掌握狀況，並啟動既有的聯防體系應變。事實上，早在2022年裴洛西來台時即發生過資安事件，當時數發部就已訂定DDoS應對程序，提高駭客作戰成本。今年初總統大選也有境外駭客DDoS台灣，當時民眾沒有感覺，則是因政府平時就有演練，因事發第一時間遭受攻擊對象多為金管單位，數發部與金管會持續密切掌握狀況。