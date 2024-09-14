洪堯紀錄不良！吳謹言粉絲無法接受　于正不忍了「揭男生真面目」

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▲洪堯在《延禧攻略》播出後便傳出和吳謹言祕密交往，雙方都沒有認愛。（圖／洪堯微博）

▲▼于正（上圖）為吳謹言（下圖）的老公洪堯說話。（圖／于正、吳謹言微博）

大陸女星吳謹言以《延禧攻略》、《皓鑭傳》、《墨雨雲間》等古裝劇為台灣人熟知，她昨（13）日宣布嫁給同演《延》劇的緋聞男友洪堯，不過男方不良紀錄太多，多數輿論不看好這段姐弟戀，還認為是格差婚，對此，吳謹言經紀人于正發聲力挺好友洪堯，回嗆網友：「我認識（他）快十年了，除了低調努力沒有啥可說的！」洪堯娶吳謹言的消息一曝光，他過往的黑歷史一一被網友拿出來討論，如被拍到進吳謹言住處時亂扔菸蒂、反駁自己劈腿16歲網美對網友飆髒話，還有「手滑」上傳與吳謹言的親密照、疑似為了裝嫩造假年齡等，感嘆吳謹言眼光太差，洪堯完全配不上她。吳謹言經紀人于正今（14）日在微博發文，分享參加歌手好友陸虎婚禮的心情，留言區幾乎被吳謹言相關的討論洗版，一名網友質問：「大女主追求所謂的愛情就不看人品嗎？就不願粉絲嗎？她火起來一部分是我們粉絲的功勞，這男的黑料一堆她還得嫁，這就是大女主了？」針對該網友的說法，于正嗤之以鼻，親自回覆：「人品？請問你接觸過他（洪堯）嗎？黑料？互聯網上的就一定對，每年多少因為被蛐蛐（指遭人在背後議論）輕生的，你的同情心能不給點給受害者，為什麼要通過耳朵成為幫凶？他，我認識快十年了，除了低調努力沒有啥可說的，十年前的東西拿出來說，坐牢還得釋放，况且其他。」