伍鐸剩1局達標羅力條款！今大巨蛋戰中信兄弟　將成中職史上第2人

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▲伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍，曾在2017年入選中職明星賽、2018年以14勝拿下中職勝投王，並在2023年幫助龍隊拿下年度總冠軍，並獲選為總冠軍賽最優秀球員。（圖／味全龍提供）

伍鐸剩1局達標羅力條款！在將近1個多月後，中職再有台北大巨蛋賽事，將由味全龍作東，交手中信兄弟。達成該條款後，伍鐸將能在明年賽季被登錄為本土球員，成為中職史上第2人。伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍，曾在2017年入選中職明星賽、2018年以14勝拿下中職勝投王，並在2023年幫助龍隊拿下年度總冠軍，並獲選為總冠軍賽最優秀球員。今年是伍鐸加入中職的第10個賽季，雖然表現相對前年下滑，總共只拿下4勝7敗，防禦率3.7。不今（14）日晚間在大巨蛋先發出戰中信，只要能投滿1局，就將寫下歷史性的一刻，成為中職史上第2人。根據「羅力條款」規定，2015年 中信兄弟 73.0局2020年 富邦悍將 79.2局2024年 味全龍 73.0局（保留比賽6局）*2015、2020年局數不足，但登陸一軍日期合併達標