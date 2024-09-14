伍鐸剩1局達標羅力條款！今大巨蛋戰中信兄弟　將成中職史上第2人

伍鐸剩1局達標羅力條款！在將近1個多月後，中職再有台北大巨蛋賽事，將由味全龍作東，交手中信兄弟。本場比賽別具意義，因為龍隊先發洋投伍鐸，本季已經累積主投79場，只差1局就能將局數補滿，達標「羅力條款」規定的9年年資。達成該條款後，伍鐸將能在明年賽季被登錄為本土球員，成為中職史上第2人。
大巨蛋迎接歷史一刻 中職史上第2人
伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍，曾在2017年入選中職明星賽、2018年以14勝拿下中職勝投王，並在2023年幫助龍隊拿下年度總冠軍，並獲選為總冠軍賽最優秀球員。
今年是伍鐸加入中職的第10個賽季，雖然表現相對前年下滑，總共只拿下4勝7敗，防禦率3.7。不過在8日先發出戰樂天的比賽，繳出7局好投，只被敲3支安打失1分，不僅奪下久違的勝投，更是讓自己的投球局數來到79局，只差1局就能符合1季年資的規定，湊滿9年年資。
今（14）日晚間在大巨蛋先發出戰中信，只要能投滿1局，就將寫下歷史性的一刻，成為中職史上第2人。根據「羅力條款」規定，只要外籍球員在中職一軍累積滿9季年資，便可不受洋將限制的規定，依聯盟規定，年資計算方式有2種，分別為登錄一軍滿125日（可合併計算），或是達所屬球隊球季出賽數之三分之二者（即80局）。
伍鐸歷年出戰局數
2015年 中信兄弟 73.0局
2016年 中信兄弟 89.1局
2017年 中信兄弟 173.2局
2018年 富邦悍將 169.0局
2019年 富邦悍將 113.1局
2020年 富邦悍將 79.2局
2021年 味全龍 152.0局
2022年 味全龍 83.0局
2023年 味全龍 80.0局
2024年 味全龍 73.0局（保留比賽6局）
*2015、2020年局數不足，但登陸一軍日期合併達標
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伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍，曾在2017年入選中職明星賽、2018年以14勝拿下中職勝投王，並在2023年幫助龍隊拿下年度總冠軍，並獲選為總冠軍賽最優秀球員。
今年是伍鐸加入中職的第10個賽季，雖然表現相對前年下滑，總共只拿下4勝7敗，防禦率3.7。不過在8日先發出戰樂天的比賽，繳出7局好投，只被敲3支安打失1分，不僅奪下久違的勝投，更是讓自己的投球局數來到79局，只差1局就能符合1季年資的規定，湊滿9年年資。
今（14）日晚間在大巨蛋先發出戰中信，只要能投滿1局，就將寫下歷史性的一刻，成為中職史上第2人。根據「羅力條款」規定，只要外籍球員在中職一軍累積滿9季年資，便可不受洋將限制的規定，依聯盟規定，年資計算方式有2種，分別為登錄一軍滿125日（可合併計算），或是達所屬球隊球季出賽數之三分之二者（即80局）。
伍鐸歷年出戰局數
2015年 中信兄弟 73.0局
2016年 中信兄弟 89.1局
2017年 中信兄弟 173.2局
2018年 富邦悍將 169.0局
2019年 富邦悍將 113.1局
2020年 富邦悍將 79.2局
2021年 味全龍 152.0局
2022年 味全龍 83.0局
2023年 味全龍 80.0局
2024年 味全龍 73.0局（保留比賽6局）
*2015、2020年局數不足，但登陸一軍日期合併達標