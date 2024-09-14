50+50封神之旅／大谷翔平拚紀錄更容易　因新規則讓盜壘變簡單？

伍鐸剩1局達標羅力條款！今大巨蛋戰中信兄弟　將成中職史上第2人

記者林之越/台北報導

▲味全龍先發投手伍鐸，本季投球局數來到79局，距離達標「羅力條款」的規定9年年限，只差最後1局，今（14）日將在大巨蛋先發對陣中信兄弟，寫下歷史性的一刻。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.06.01）
▲味全龍先發投手伍鐸，本季投球局數來到79局，距離達標「羅力條款」的規定9年年限，只差最後1局，今（14）日將在大巨蛋先發對陣中信兄弟，寫下歷史性的一刻。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勳攝 , 2024.06.01）
伍鐸剩1局達標羅力條款！在將近1個多月後，中職再有台北大巨蛋賽事，將由味全龍作東，交手中信兄弟。本場比賽別具意義，因為龍隊先發洋投伍鐸，本季已經累積主投79場，只差1局就能將局數補滿，達標「羅力條款」規定的9年年資。達成該條款後，伍鐸將能在明年賽季被登錄為本土球員，成為中職史上第2人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大巨蛋迎接歷史一刻　中職史上第2人

伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍，曾在2017年入選中職明星賽、2018年以14勝拿下中職勝投王，並在2023年幫助龍隊拿下年度總冠軍，並獲選為總冠軍賽最優秀球員。

今年是伍鐸加入中職的第10個賽季，雖然表現相對前年下滑，總共只拿下4勝7敗，防禦率3.7。不過在8日先發出戰樂天的比賽，繳出7局好投，只被敲3支安打失1分，不僅奪下久違的勝投，更是讓自己的投球局數來到79局，只差1局就能符合1季年資的規定，湊滿9年年資。

今（14）日晚間在大巨蛋先發出戰中信，只要能投滿1局，就將寫下歷史性的一刻，成為中職史上第2人。根據「羅力條款」規定，只要外籍球員在中職一軍累積滿9季年資，便可不受洋將限制的規定，依聯盟規定，年資計算方式有2種，分別為登錄一軍滿125日（可合併計算），或是達所屬球隊球季出賽數之三分之二者（即80局）。


伍鐸歷年出戰局數

2015年　中信兄弟　73.0局

2016年　中信兄弟　89.1局

2017年　中信兄弟　173.2局

2018年　富邦悍將　169.0局

2019年　富邦悍將　113.1局

2020年　富邦悍將　79.2局

2021年　味全龍　152.0局

2022年　味全龍　83.0局

2023年　味全龍　80.0局

2024年　味全龍　73.0局（保留比賽6局）

*2015、2020年局數不足，但登陸一軍日期合併達標


▲味全龍洋投伍鐸先發面對台鋼雄鷹2局無失分。（圖／味全龍提供）
▲伍鐸自2015年來台，先後效力中信兄弟、富邦悍將，才到現在所待的味全龍，曾在2017年入選中職明星賽、2018年以14勝拿下中職勝投王，並在2023年幫助龍隊拿下年度總冠軍，並獲選為總冠軍賽最優秀球員。（圖／味全龍提供）

劉基鴻開轟猛打賞！用球棒回應葉總期待　味全龍5：2擊退台鋼雄鷹

周思齊引退賽完售！五月天助中信兄弟寫紀錄　3萬8千人擠滿大巨蛋

世界12強／井端弘和視察大巨蛋、天母心得曝　日媒稱：天堂到地獄

影／五月天唱進大巨蛋？周思齊21日引退賽現身　中信兄弟回應了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選