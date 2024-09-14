資金奔向避險資產！金價一去不復返　每盎司一度飆至2580美元

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金價屢屢創新高，繼12日創下歷史新高後，昨（13）日延續漲勢，每盎司一度來到2580美元，再度創下歷史新高。銀樓金價也持續飆漲，來到每錢10330元續創歷史新高。受到聯準會（Fed）即將啟動降息循環和美國總統大選緊張局勢，投資人避險情緒高漲，推動避險資產走高，黃金價格再創新天價，紐約時間昨日現貨價格短線走強超20美元，最高漲至每盎司2583.36美元，續刷歷史新高，終場現貨黃金上漲0.77%，來到每盎司2577.7美元，本周累計上漲3.21%，今年漲幅逼近25%，預計創下2020年以來最強勁的年度表現。12月交割的黃金期貨價格上漲30.1美元或1.2%，收每盎司2610.7美元，盤中觸及2614.6美元的歷史新高，本周金價上漲3.4%，第34次收盤創下史上高點紀錄。台灣銀行新台幣計價的黃金存摺價格也跟著水漲船高，昨日每克價格來到新台幣2655元，再創歷史新高。銀樓金價也持續飆漲，來到每錢10310元續創歷史新高。台北市金銀珠寶公會副理事長石文信受訪時表示，由於美國數據顯示經濟放緩，美國聯準會（Fed）降息變成幾乎確定的事，推升國際黃金價格上漲，創下歷史新高。銀樓金價也從年初每錢8000多已漲到每錢10310，銀樓也不斷湧入賣金換現的人潮。石文信指出，下周若美國確定降息，美元回貶，那金價還會持續上攻，今年衝11000元大關有機會。黃金後勢持續看好，美系外資分析師表示，到2025年年中，黃金價格可能達到每盎司3000美元，到2024年底可能達到每盎司2600美元，這一增長受到了美國降息、強勁的ETF需求和場外實物需求的推動。還有分析認為，即將到來的美國總統大選可能推動金價上漲，因為潛在的市場波動可能驅使投資者轉向避險黃金。