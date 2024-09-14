「性感小昆凌」莎莎加入中信啦啦隊　當邊荷律、峮峮最火辣師妹

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▲莎莎和福爾摩沙台新夢想家的合約在今年到期。（圖／莎莎提供）

▲莎莎曾參加過選秀節目《菱格世代Dancing Diamond 52》。（圖／莎莎提供）

福爾摩沙台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」莎莎，因為五官深邃、濃眉大眼的甜美外型，被球迷稱為「小昆凌」，她在近日宣布離開效力4年的福爾摩沙夢想家，將轉加入中信啦啦隊，正式成為邊荷律、峮峮師妹，並在個人IG上PO出長篇感性文，道出4年來的點滴和感恩。她在IG上發文回憶在PLG聯盟成立首年，18歲、剛上大學的自己獨自前往台中參加徵選，抱著期待又不安的心情，一開始還覺得與大家格格不入，到後來和姐姐們打成一片，一起見證球隊的成長，在球場工作是最珍貴的回憶，也是人生中最難忘的時光。她提到自己和「夢想家娛樂製作股份有限公司」的合約，在今年賽季結束到期，而她從去年就開始思考畢業後的未來方向，畢業後需要更多時間投入工作，不僅感到非常掙扎，種種回憶也讓她十分不捨，即便如此她還是決定做出新的挑戰。文章中她一一向隊員、隊長、球團和經紀公司表達謝意，最後也感謝一路支持的粉絲，喊話未來一定會再相見。就在大家好奇莎莎接下來的動向時，昨（13）日中信啦啦隊的官方IG分享了一則莎莎跳舞的影片，正式宣布她成為Passion Sisters預備成員的一員，而她也在自己的IG轉發，寫下：「全新的領域，新的挑戰，請大家多多指教。」莎莎不但外型亮眼，對表演也有極高的熱情，高中時期已經是熱舞社風雲人物，剛上大學就受邀參加節目《校花點點名》，還曾參加過《菱格世代Dancing Diamond 52》、《炸裂吧！女孩》等節目，雖然在《菱格世代Dancing Diamond 52》中遺憾未能晉級，但之後轉戰啦啦隊表現得可圈可點，用另一種方式圓表演夢。