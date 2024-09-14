愷樂神隱4年突祕婚生子！羅志祥認了「有送祝福」　真實互動曝光

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▲被問到是否要當愷樂小孩的乾爹，羅志祥沒有正面回應。（圖／寬宏藝術X華納音樂提供）

▲愷樂（左）先前捲入羅志祥（右）、周揚青（中）的感情風波，她事後神隱4年，本月初突宣布產子消息。（圖／愷樂IG、周揚青微博）

愷樂（蝴蝶姐姐）2020年被爆介入羅志祥和周揚青的感情，同年她發出道歉文後，事後神隱4年，她在本月初突然曬出超音波照，透露自己已經生下兒子，讓外界相當震驚。對此，近來飛往韓國接下選秀節目《SCOOL》評審的羅志祥，受訪時也對此事發聲，表示有透過公司恭喜愷樂，對方也有道謝，不過被問到是否有機會當愷樂小孩的乾爹，他表示自己已經是經紀人小孩的乾爹了，沒有正面回應。愷樂捲入感情風波後沉寂4年，今年9月初突然在IG曬出一張超音波照，還寫下「Hello 9月」，讓外界相當震驚，「想妳了蝴蝶，沒想到妳消失的日子還懷上了寶寶，希望妳幸福」、「是愷樂！！！回來了嗎？恭喜妳。」隨後她證實自己已經產子，且寶寶是個男孩，現階段為了照顧兒子，都沒辦法好好睡覺。而近來羅志祥受訪，也被問到愷樂相關問題，他大方透露，有透過公司恭喜愷樂，對方也有表達感謝，且「經紀人的小孩米果、米堡已經長大，有很多小朋友的衣服可以給愷樂的小孩。」接著記者繼續追問，之後是否有機會當愷樂小孩的乾爹？羅志祥則笑回，「我已經是米堡、米果的乾爹了。」由於愷樂被傳出，退出演藝圈後嫁給醫師，現在在上海當醫師娘，因此羅志祥也被問到，是否有機會飛到上海探望愷樂，他委婉表示「人家已經結婚了」，暗指2人不方便再見面。而現在事業得意的他，看到身邊不少人結婚生子，是否也會「婚頭」？他則說「我還在打拚。」目前沒有其他的感情計畫。