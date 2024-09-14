強化海廢治理影響力！海洋委員會攜手海廢標竿廠商辦藍色經濟論壇

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▲海洋委員會攜手海廢標竿廠商舉辦藍色經濟論壇。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會政務副主任委員吳美紅致詞。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會攜手海廢標竿廠商於13日，在台北市南港展覽館，舉辦藍色經濟論壇，以強化海廢治理影響力，展現我國海洋再生力，並藉由與印太區域國家的合作，持續為海廢循環經濟及海洋永續做出貢獻。海洋委員會藍色經濟論壇活動，是由海洋委員會政務副主任委員吳美紅主持，有海廢標竿廠商、印太區域產官學研專家與會，共同展示我國在海廢治理之先端技術與創新實力。海洋委員會政務副主任委員吳美紅表示，海洋委員會為發揮我國在海洋廢棄物循環經濟的優勢，強化海廢治理影響力，乃攜手海廢標竿廠商，共同舉辦此一色經濟論壇活動。吳美紅說，聯合國已將海洋廢棄物列為「僅次於氣候變遷」的全球危機，顯見此為超越國界重要議題，而我國自110年成立「海廢再生聯盟」，透過公私協力串連產業鏈上下游，建構起海廢資源循環鏈，以實現零廢棄與環境永續目標。吳美紅指出，我國作為全球海廢治理與技術的領導者，將繼續深化與印太區域國家的合作，提升國際鏈結以應對日益嚴峻的海洋廢棄物挑戰，她說，海廢標竿廠商展現了強大的創新能力及國際競爭力，這是我國的驕傲，不僅為未來航向印太帶來更多信心及機遇，也為全球藍色經濟發展注入新動能。吳美紅並指出，海洋是鏈接全球的橋樑，我國政府不斷推進海廢治理政策經驗，鼓勵技術發展，企業更具高度創新及彈性優勢，可鏈結國際市場，成為與國際對話的敲門磚，海洋委員會未來也將持續以公私協力及跨域治理方式，逐步打造印太海廢治理生態圈，為海洋環境保護與藍色循環經濟的繁榮開創新局。