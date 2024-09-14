蔣萬安哈佛「全英文演講」帥翻！15分鐘超流利影片曝　5萬人讚爆

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▲蔣萬安日前出發前往美東開啟為期10天的訪問行程，並於9日赴哈佛大學演講。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

台北市長蔣萬安9日在美國哈佛大學演講，全程使用流利的英文介紹台北市，他形容台北的民主像一鍋麻辣鍋，雖然辣味會讓人出汗，但豐富的味道會讓人一直想回味，深入其中也會發掘更多內涵。蔣萬安在15分鐘裡充分展現穩健的台風及風趣的個性，吸引5萬名網友前來按讚，直呼蔣萬安是國際外交最佳代言人。蔣萬安日前出發前往美東開啟為期10天的訪問行程，並於9日赴哈佛大學演講，曾在美國賓夕法尼亞大學取得法學碩士、法律博士學位的他，以滿口流利的英文介紹台北，開頭就十分有趣，「也許不是每個人都對台灣很熟悉，但我們的生活確實都被台積電的技術所推動；雖然不是每個人都曾造訪過台北，但想必都聽過鼎泰豐的小籠包。」蔣萬安接著說道，台北是一個夢幻樂園，只要花幾美金就能享用珍奶、雞排，台北的人們友善、熱情、包容，這種城市精神已經傳承140年。台北也是一個既傳統又創新的城市，不僅東西方文化交融，且不同性別、年齡、族裔和文化的人們，都可以舒適地生活和表達自己，是一個真正多元包容城市。蔣萬安也表示，有些人形容美國是大熔爐，他則認為台北的民主像一鍋麻辣鍋，「它不完美，辣味可能讓你出汗，但你會一直回味，若你深入品嘗，會發現其中更多味道。」他也強調，「我們相信民主、自由與法治才是永續、繁榮的基石。透過民主的羈絆，讓我們這鍋火鍋永不乾涸、永遠新鮮。」蔣萬安全程15分鐘的英文演講影片曝光後，超過5萬人按讚，網友們紛紛直呼，「這樣的魅力讓我看完整個演講」、「萬安市長是台北市的國際外交最佳代言人」、「把台北市介紹得很詳細有趣」、「又帥、氣質又好，代表台灣的門面」。