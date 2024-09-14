超落漆！美援台軍備彈藥過期、防彈衣發霉　美台國防部都說話了

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美國五角大廈依據「總統撥款權」在去年7月運交價值高達3.45億美元的現有庫存武器裝備給台灣，但傳出美國國防部向台灣運交「不堪使用」的軍備，包括潮濕發霉的防彈衣。五角大廈表示，未來任何對台相關作業都將借鑑這次的經驗，並已採取行動改善流程。我國國防部表示，交運軍援品項及狀況已由台美共同檢視、處理。根據美國國防部監察長11日發布報告指出，去年12月將受雨水影響的340件貨物棧板，其中120件送到台灣，包含潮濕發霉的防彈衣；另外，有270萬發彈藥也出現過期、鬆散和包裝不當的情況，而且這些彈藥竟是1983年製造的。美國國防部發言人彼特．阮少校（Pete Nguyen）美國時間13日回應媒體表示，美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）先前通知監察長辦公室，未來任何對台的「總統撥款權」作業措施都將借鑑這次經驗，並已採取行動改善對台相關流程。他強調，國防部的首要任務仍是維持台海和平及安全。我國國防部則表示，交運軍援品項及狀況已由台美共同檢視、處理。