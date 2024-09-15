本周星座運勢／雙子座中秋「機會、桃花都來了」　巨蟹座進帳豐碩

塔羅占卜師Princess分享12星座本周運勢（9月15日至9月21日）。
🟡牡羊座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面如果有邂逅到喜歡的人，對方可能不會那麼快回來，還要再等等。工作上額外想要的還沒有，目前是專注於工作上；感情上你的對象還沒有動作，目前是回復期。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面一個人要應付很多事情，壓力很大喔。工作上容易分身乏術；感情上努力找桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周狀態穩定，還非常有吸引力喔，許多機會、桃花會上門。工作上很多人注意你，非常有競爭力；感情上有人喜歡，但是未必會有行動。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周金錢方面進帳頗豐碩，蠻幸運的喔。工作上穩定、順利；感情上有桃花來敲門。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心談不攏而沒機會，要特別注意溝通方式。工作上不是很順利，要多擔待點；感情上有點糾纏，小心吵架。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周人家對你的觀感不錯，有工作邀約、桃花上門，但是你可能會拒絕。工作上職場上你會有點冷漠；感情上約會邀約不斷，但你可能會不想要。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作、人際方面有復合運，記得再試一次。工作上穩定、順利；感情上重新熱絡起來。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面周圍看好你的人很多，但是容易遇到狀況而卡住。工作上容易談不攏，卡卡的；感情上小心約會狀況百出。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有復合運，或重新熱絡起來，但是有第三者的隱憂。工作上順利，非常容易談成、成交，有簽約運；感情上有談戀愛的機會，但是要小心第三者介入。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面已婚者要小心婚姻卡關，有劈腿的問題。工作上小心對方已經快結束營運了，若有邀約要特別留意；感情上小心對方劈腿，感情問題層出不窮。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面小心中斷，對方可能對你保持距離。工作上卡卡的，沒有機會；感情上小心感情談沒了。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有一種只聽樓聲響不見人影來的感覺，有點沒譜。工作上容易失望；感情上有人對你一見鍾情，跟被搭訕的機會，但是沒有動靜。
📍Princess星座運勢：IG＠Princess.inbox
📍Princess占卜心測（點此連結）
本文為Princess授權報導專欄，未經同意禁止轉載。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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本周運勢重點，感情。
這周感情方面如果有邂逅到喜歡的人，對方可能不會那麼快回來，還要再等等。工作上額外想要的還沒有，目前是專注於工作上；感情上你的對象還沒有動作，目前是回復期。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面一個人要應付很多事情，壓力很大喔。工作上容易分身乏術；感情上努力找桃花。
🟡雙子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周狀態穩定，還非常有吸引力喔，許多機會、桃花會上門。工作上很多人注意你，非常有競爭力；感情上有人喜歡，但是未必會有行動。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，工作。
這周金錢方面進帳頗豐碩，蠻幸運的喔。工作上穩定、順利；感情上有桃花來敲門。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面小心談不攏而沒機會，要特別注意溝通方式。工作上不是很順利，要多擔待點；感情上有點糾纏，小心吵架。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、工作。
這周人家對你的觀感不錯，有工作邀約、桃花上門，但是你可能會拒絕。工作上職場上你會有點冷漠；感情上約會邀約不斷，但你可能會不想要。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周工作、人際方面有復合運，記得再試一次。工作上穩定、順利；感情上重新熱絡起來。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面周圍看好你的人很多，但是容易遇到狀況而卡住。工作上容易談不攏，卡卡的；感情上小心約會狀況百出。
🟡射手座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有復合運，或重新熱絡起來，但是有第三者的隱憂。工作上順利，非常容易談成、成交，有簽約運；感情上有談戀愛的機會，但是要小心第三者介入。
🟡摩羯座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面已婚者要小心婚姻卡關，有劈腿的問題。工作上小心對方已經快結束營運了，若有邀約要特別留意；感情上小心對方劈腿，感情問題層出不窮。
🟡水瓶座
本周運勢重點，工作、感情。
這周感情方面小心中斷，對方可能對你保持距離。工作上卡卡的，沒有機會；感情上小心感情談沒了。
🟡雙魚座
本周運勢重點，感情。
這周感情方面有一種只聽樓聲響不見人影來的感覺，有點沒譜。工作上容易失望；感情上有人對你一見鍾情，跟被搭訕的機會，但是沒有動靜。
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