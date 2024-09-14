高雄男退租「棄養貓咪」！房仲帶人看屋突聞惡臭、查看驚見乾屍

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去年2月間，高雄一名郭姓男子於搬離租屋處時，竟將貓咪棄養在舊居未帶走，時間長達半年之久，後來房仲帶人進入看屋，驚聞一股惡臭味，查看發現貓咪早已餓死變成乾屍，隨即向動保處檢舉。案經高雄地院審理，依動保法判拘20天，併罰20萬。據了解，郭男於去年2月退租套房，未將貓咪帶棄養在舊居，任其自生自滅活活餓死，直到同年8月間，房仲帶人看屋時聞到惡臭，查看才發現貓咪變成乾屍，向高雄市政府動物保護處檢舉。高雄地院審理，認為郭男未盡照護義務，且也未向中途之家等相關管道協助或收留，依違反動保法判處拘役20天，可易科罰金，另併科罰金新台幣20天。