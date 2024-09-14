快訊／歐陽妮妮宣布懷孕！秀超音波照讚「天使寶寶」最幸福時刻

歐陽妮妮和張書豪假戲真做，2019年穩定交往至今，今年6月傳出求婚成功好消息，之後兩人登記結婚，當時就傳有孕，回應也是沒否認，今（14）日她透過IG宣布懷孕，開心透露孕媽咪心情，「天使寶寶非你莫屬，每次產檢看著你一點一點長大，聽著你強而有力的心跳，真的是我人生中最幸福的時刻。」
歐陽妮妮今年6月在YouTube分享被求婚的過程，張書豪在眾人見證下單膝下跪，用鑽戒套牢歐陽妮妮，當時就傳出懷孕消息，歐陽妮妮父親歐陽龍被問愛女是否「帶球嫁」時，他大方表示：「如果是，當然也祝福啊！」歐陽妮妮母親傅娟對於這女婿滿意，當時回應《NOWnews今日新聞》，叮囑他：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」
張書豪在求婚後發文，透露正在戒菸，承諾陪愛人久一點。而歐陽妮妮則是被目擊小腹微凸，和友人聚餐時，大方讓友人摸肚，還在友人面前練習下蹲運動，似乎懷孕消息在朋友圈都知情，小倆口近期也忙著和設計師討論房子的設計，人生邁向新的方向。
歐陽妮妮全文
從去年開始就在一直考慮生個龍寶寶，
因為我家娜娜、老張還有前年離開我們的外婆都是屬龍，還有我爸叫歐陽龍？
覺得跟這個生肖特別有緣，
在龍尾巴的時候我跟老張討論要不就試看看
很幸運，我們擁有了你
你是我人生中收過最棒的禮物！
謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。
謝謝你讓媽媽在孵化你的過程沒有讓媽媽不舒服
還讓媽媽胃口很好吃好多胖好多？
天使寶寶非你莫屬
每次產檢看著你一點一點長大，
聽著你強而有力的心跳，
真的是我人生中最幸福的時刻，
全家人都在期待你平平安安的來到這世上！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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張書豪在求婚後發文，透露正在戒菸，承諾陪愛人久一點。而歐陽妮妮則是被目擊小腹微凸，和友人聚餐時，大方讓友人摸肚，還在友人面前練習下蹲運動，似乎懷孕消息在朋友圈都知情，小倆口近期也忙著和設計師討論房子的設計，人生邁向新的方向。
歐陽妮妮全文
從去年開始就在一直考慮生個龍寶寶，
因為我家娜娜、老張還有前年離開我們的外婆都是屬龍，還有我爸叫歐陽龍？
覺得跟這個生肖特別有緣，
在龍尾巴的時候我跟老張討論要不就試看看
很幸運，我們擁有了你
你是我人生中收過最棒的禮物！
謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。
謝謝你讓媽媽在孵化你的過程沒有讓媽媽不舒服
還讓媽媽胃口很好吃好多胖好多？
天使寶寶非你莫屬
每次產檢看著你一點一點長大，
聽著你強而有力的心跳，
真的是我人生中最幸福的時刻，
全家人都在期待你平平安安的來到這世上！
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！