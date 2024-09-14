快訊／歐陽妮妮宣布懷孕！秀超音波照讚「天使寶寶」最幸福時刻

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▲歐陽妮妮透露從去年開始就在一直考慮生個龍寶寶。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）

▲歐陽妮妮開心宣布懷孕。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）

歐陽妮妮和張書豪假戲真做，2019年穩定交往至今，今年6月傳出求婚成功好消息，之後兩人登記結婚，當時就傳有孕，回應也是沒否認，今（14）日她透過IG宣布懷孕，開心透露孕媽咪心情，「天使寶寶非你莫屬，每次產檢看著你一點一點長大，聽著你強而有力的心跳，真的是我人生中最幸福的時刻。」歐陽妮妮今年6月在YouTube分享被求婚的過程，張書豪在眾人見證下單膝下跪，用鑽戒套牢歐陽妮妮，當時就傳出懷孕消息，歐陽妮妮父親歐陽龍被問愛女是否「帶球嫁」時，他大方表示：「如果是，當然也祝福啊！」歐陽妮妮母親傅娟對於這女婿滿意，當時回應《NOWnews今日新聞》，叮囑他：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」張書豪在求婚後發文，透露正在戒菸，承諾陪愛人久一點。而歐陽妮妮則是被目擊小腹微凸，和友人聚餐時，大方讓友人摸肚，還在友人面前練習下蹲運動，似乎懷孕消息在朋友圈都知情，小倆口近期也忙著和設計師討論房子的設計，人生邁向新的方向。從去年開始就在一直考慮生個龍寶寶，因為我家娜娜、老張還有前年離開我們的外婆都是屬龍，還有我爸叫歐陽龍？覺得跟這個生肖特別有緣，在龍尾巴的時候我跟老張討論要不就試看看很幸運，我們擁有了你你是我人生中收過最棒的禮物！謝謝你來到我們家～也謝謝你選擇了我們。謝謝你讓媽媽在孵化你的過程沒有讓媽媽不舒服還讓媽媽胃口很好吃好多胖好多？天使寶寶非你莫屬每次產檢看著你一點一點長大，聽著你強而有力的心跳，真的是我人生中最幸福的時刻，全家人都在期待你平平安安的來到這世上！