又傳中國男子駕橡皮艇偷渡來台　陸委會：不鼓勵非法方式入境

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時隔3個月又發生中國男子駕橡皮艇偷渡來台。今（14）日清晨1艘橡皮艇在新北市林口後坑溪出海口，僅距離岸邊約100公尺遭發現。海巡署表示，經初步調查，該中國男子來台目的是因為對岸負債，想來台重新生活，全案已報請檢察偵辦中。對此，陸委會表示，政府不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境。海巡署表示，今日0630時北部分署第三(桃竹)巡防區接獲新北市消防局通報，接獲1名自稱陸籍人士於後坑溪出海口投案，0650時海巡人員抵達現場，發現1艘橡皮艇距岸約100公尺，0704時海巡與消防人員共同將橡皮艇上人員攙扶上岸，經評估有嚴重脫水現象，立即交由救護車送醫，進行人道治療。海巡署指出，本案橡皮艇船長3.6公尺，經查沒有人為疏失，海巡署正全面充實各項計畫，已完成綱要審查，未來將會大幅提升偵蒐能量。初步清詢該陸籍人士的說詞與偷渡案件各說詞一致，表示在大陸負債，想到台灣重新生活，全案已報請檢察機關積極偵辦中。陸委會表示，依兩岸條例第 10 條規定，中國大陸人民非經我主管機關許可，不得進入台灣。此外未經許可入出國者，依入出國及移民法第74條規定處以5年以下有期徒刑或併科新臺幣50萬元以下罰金。陸委會強調，政府不鼓勵相關人士以非法方式進入我國境。針對偷渡及遣返問題，主管機關將持續加強邊境管理，防止非法入境行為，以維護國家安全與社會穩定。陸委會指出，有特殊考量之個案，政府已有處理機制，會依我方相關法令規範妥適處理。本案相關情形，目前刻由主管機關海巡署依規定處理中，後續將移送司法機關依法偵辦。