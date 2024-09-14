黃仁勳一句話、三星有望成台積電以外供應商？韓媒吐槽：良率太低

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輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，本月11日出席舊金山「2024 Communacopia」技術會議，在談到AI晶片生產議題時表示，台積電是遠遠領先同業的佼佼者，輝達相當依賴台積電生產的晶片，若轉單可能導致品質下降；不過若有需要，還是可能考慮其他選擇。此話一出，有韓國媒體自行解讀為「三星將迎來合作機會」，但也有韓媒吐槽，三星的問題在於品質。根據《韓國時報》報導，半導體產業官員直言，三星代工廠累計虧損的核心原因之一，就是良率偏低，雖然成功穩定了4奈米製程的良率，但在更先進的製程中，如第二代3奈米或2奈米製程，則尚未做到這一點。報導指出，三星的代工廠正努力提高其製造良率，第二季良率已提高至近20%，但改善速度不如預期，如果想要實現量產，良率需要至少近60%，在此背景下，三星似乎很難取代台積電獲得代工訂單。報導也提到，有市場觀察人士甚至表示，三星代工業務今年上半年蒙受了約1.5兆韓元的營運虧損。韓國尤金投資證券（Eugene Investment Securities）分析師Lee Seung woo坦言，三星在高頻寬記憶體HBM取得的成就，不符合它這樣的品牌應有之預期，其代工部門仍在虧損中掙扎。