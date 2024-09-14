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伍鐸明年執行味全龍球員約！葉總估再投3年 考慮洋砲有這前提

記者林之越/台北報導

▲味全龍洋投伍鐸，只剩1局投球局數，就將達標9季年資，成為適用「羅力條款」的史上第2人，總教練葉君璋透露，明年球團將執行球員合約。（圖／NOWnews資料照，味全龍球團提供）
▲味全龍洋投伍鐸，只剩1局投球局數，就將達標9季年資，成為適用「羅力條款」的史上第2人，總教練葉君璋透露，明年球團將執行球員合約。（圖／NOWnews資料照，味全龍球團提供）
伍鐸明年執行味全龍球員約！味全龍資深洋投伍鐸，預計將在今（14）日晚間出戰中信兄弟，距離達標9季年資的「羅力條款」，實際只剩下最後1局。賽前練習時，總教練葉君璋接受訪問，表示球隊明年將會讓他執行球員合約，意味著，球迷將會看到以本土身份出賽的伍鐸。此外，葉總評估，伍鐸從明年開始算起，應該還能再投2至3年，而關於是否會因此考慮簽下洋砲，葉總則指出本土投手的實力是否堪用，才會思考這個可能性。

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伍鐸明年將續投　葉總談使用守則

根據葉總說法，味全球團明年將讓伍鐸執行選手合約，而達標「羅力條款」後，也將能夠以本土身份出賽，不佔據洋將名額。談及球團對於伍鐸未來的規劃，葉總表示：「當然要跟頂尖洋投相比，技術還是有差距，但是他頭腦不錯，如果跟本土球員比較，經驗跟能力還是很不錯。

並接著說：「如果從明年開始算，大概還能再投2、3年沒有問題，那時候也差不多40歲。」此外，伍鐸本季依然維持先發投手定位，葉總語帶保留表示：「之後搞不好可以把他放到後援，拉鋭歐上來先發看看，也說不定。」

除此之外，在伍鐸不佔據洋將名額後，增加了味全選擇洋砲的可能性。對此，葉總回應道：「不是說留一個空間就要選洋砲，主要還是策略上的考量，如果我們本土先發投手夠強，才會有找洋砲的空間。

▲味全龍總教練葉君璋，今年率隊奪得睽違26年季冠軍，下一步將要拚總冠軍榮耀。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲味全龍總教練葉君璋，賽前接受訪問，談及將要達標「羅力條款」的洋投伍鐸，明年賽季在球隊內的規劃。（圖／NOWnews資料照，特約攝影林柏年攝）

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