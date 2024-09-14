伍鐸明年執行味全龍球員約！葉總估再投3年 考慮洋砲有這前提

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▲味全龍總教練葉君璋，賽前接受訪問，談及將要達標「羅力條款」的洋投伍鐸，明年賽季在球隊內的規劃。（圖／NOWnews資料照，特約攝影林柏年攝）

伍鐸明年執行味全龍球員約！味全龍資深洋投伍鐸，預計將在今（14）日晚間出戰中信兄弟，距離達標9季年資的「羅力條款」，實際只剩下最後1局。賽前練習時，總教練葉君璋接受訪問，表示球隊明年將會讓他執行球員合約，意味著，球迷將會看到以本土身份出賽的伍鐸。此外，根據葉總說法，味全球團明年將讓伍鐸執行選手合約，而達標「羅力條款」後，也將能夠以本土身份出賽，不佔據洋將名額。談及球團對於伍鐸未來的規劃，葉總表示：「並接著說：「」此外，除此之外，在伍鐸不佔據洋將名額後，增加了味全選擇洋砲的可能性。對此，葉總回應道：「