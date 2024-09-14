伍鐸明年執行味全龍球員約！葉總估再投3年 考慮洋砲有這前提

伍鐸明年執行味全龍球員約！味全龍資深洋投伍鐸，預計將在今（14）日晚間出戰中信兄弟，距離達標9季年資的「羅力條款」，實際只剩下最後1局。賽前練習時，總教練葉君璋接受訪問，表示球隊明年將會讓他執行球員合約，意味著，球迷將會看到以本土身份出賽的伍鐸。此外，葉總評估，伍鐸從明年開始算起，應該還能再投2至3年，而關於是否會因此考慮簽下洋砲，葉總則指出本土投手的實力是否堪用，才會思考這個可能性。
伍鐸明年將續投 葉總談使用守則
根據葉總說法，味全球團明年將讓伍鐸執行選手合約，而達標「羅力條款」後，也將能夠以本土身份出賽，不佔據洋將名額。談及球團對於伍鐸未來的規劃，葉總表示：「當然要跟頂尖洋投相比，技術還是有差距，但是他頭腦不錯，如果跟本土球員比較，經驗跟能力還是很不錯。」
並接著說：「如果從明年開始算，大概還能再投2、3年沒有問題，那時候也差不多40歲。」此外，伍鐸本季依然維持先發投手定位，葉總語帶保留表示：「之後搞不好可以把他放到後援，拉鋭歐上來先發看看，也說不定。」
除此之外，在伍鐸不佔據洋將名額後，增加了味全選擇洋砲的可能性。對此，葉總回應道：「不是說留一個空間就要選洋砲，主要還是策略上的考量，如果我們本土先發投手夠強，才會有找洋砲的空間。」
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根據葉總說法，味全球團明年將讓伍鐸執行選手合約，而達標「羅力條款」後，也將能夠以本土身份出賽，不佔據洋將名額。談及球團對於伍鐸未來的規劃，葉總表示：「當然要跟頂尖洋投相比，技術還是有差距，但是他頭腦不錯，如果跟本土球員比較，經驗跟能力還是很不錯。」
並接著說：「如果從明年開始算，大概還能再投2、3年沒有問題，那時候也差不多40歲。」此外，伍鐸本季依然維持先發投手定位，葉總語帶保留表示：「之後搞不好可以把他放到後援，拉鋭歐上來先發看看，也說不定。」
除此之外，在伍鐸不佔據洋將名額後，增加了味全選擇洋砲的可能性。對此，葉總回應道：「不是說留一個空間就要選洋砲，主要還是策略上的考量，如果我們本土先發投手夠強，才會有找洋砲的空間。」