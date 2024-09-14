男遭槓鈴壓頸狂抽搐！醫揭恐怖後果：腦細胞一個個翹了

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本月11日，館長陳之漢經營的健身房中壢館，一名31歲男子進行舉重臥推時，疑似因力氣不足，遭槓鈴壓住頸脖處，男子因無法發聲呼救，最後一度雙腳發抖。北市聯醫整合醫學照護科醫師姜冠宇分析，抽搐代表腦部血液供應不夠，若拖到5分鐘，「腦細胞就會開始一個個翹了」。據了解，當時男子獨自進行臥推，疑似因力氣不足，遭槓鈴壓住頸脖處，不久之後男子雙腿伸直發抖，場面十分驚悚。現場有人員發現之後，立即協助男子將槓鈴取下，桃園市消防局第二大隊獲報也趕抵，男子表示頸部有疼痛，但並無大礙，拒絕送醫。館長陳之漢指出，做臥推可以找教練，也可以找護槓架，提醒大家做健身臥推時，要量力而為。姜冠宇表示，槓鈴正面壓迫頸部是超危險的事，抽搐代表腦部血液供應不夠在放電，還好1分鐘內有人發現，「如果旁邊沒人，拖到5分鐘，腦細胞就會開始一個個翹了，5分鐘這個時間點，你也差不多窒息先走了」。姜冠宇指出，重訓可以嘗試挑戰極限，但是要循序漸進挑戰，美國運動醫學學院(ACSM)的說法是「2-2」，同一組上半身動作為例，最後一組能多承受兩次重複動作，而且這是能持續兩週，才考慮增加重量，而且每次建議增加重量，也才2.5到5磅(約1.13到2.27公斤)而已，能完成3組（每組8-12次）的動作，而且做完還有剩餘的力量而不虛脫，才是適合你的重量。姜冠宇提醒，如果有撐不住，表已經超出負荷程度太多，那都是不對的要停止，重量超出負荷程度的常見現象不會只有槓鈴舉重，還有那些舉球，全身會緊縮僵硬、呼吸不順到有憋氣、使用器具姿勢完全不對、不平衡、不對稱。姜冠宇也說，運動產業興盛的今天，當然也要注意，所有的運動都是有風險的，挑戰自己極限要有方法，安全為先，進入運動前注意自己的當日的健康狀況，還有營養習慣支持，才是進步基礎，運動出意外，很多都是需要很大的時間復原，甚至有些傷從此變成自己的限制。