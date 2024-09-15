攝護腺癌死亡率攀升！作家、球星都中　「低侵入性」療法殺腫瘤

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▲作家H（左）罹攝護腺癌，右為王宜安。（圖／中天提供）

攝護腺癌是男性健康大殺手，國內外不少名人都受害，，且有持續攀升趨勢；食藥署指出，目前主要療法包括手術切除、放射治療、冷凍治療、荷爾蒙治療等，另有替代療法、高強度聚焦超音波可進行低侵入性治療，患者可與醫師討論是否適用。食藥署解釋高強度聚焦超音波（High Intensity Focused Ultrasound）治療儀原理，其利用超音波聚焦能量，造成焦點區域細胞溫度上升，使細胞凝固、壞死，方法則是使用探頭，由肛門推進直腸中，放置於直腸壁接近攝護腺腫瘤的位置，以影像導引鎖定腫瘤位置及治療區域後，從探頭釋放超音波聚焦能量，達到治療的效果。相較於一般外科手術等侵入式治療，高強度聚焦超音波透過影像導引定位，將能量集中於腫瘤，較能減少病灶周圍健康組織的損害，也提供不適合外科手術、或想避免傳統侵入式治療的患者另一種選擇。食藥署也強調，高強度聚焦超音波僅適合治療局部性的原發或復發攝護腺癌，部分病人不適用，包括治療區域內有植入物，或直腸壁內有永久性放射性植入物，或直腸壁厚度大於6mm，或有泌尿道或直腸瘻管，以及有發炎性腸道疾病病史者，且以此治療仍可能發生副作用或不良反應。此外，食藥署提醒，選擇此療法前，須與醫師詳細討論，由醫師審慎評估是否適合，民眾也必須充分了解風險及可能發生的不良反應，術後則應遵守醫師指示、持續定期追蹤，若有任何不適，應儘速就醫。