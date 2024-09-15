右下背冒小腫塊！3個月急速長到7公分　小心「惡性軟組織肉瘤」

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▲男子背部的小腫塊迅速長大，就醫時已有7公分大（箭頭標示），經檢查證實是惡性軟組織肉瘤。（圖／台大新竹分院提供）

65歲的W先生最近偶然在右下背摸到一顆不痛不癢的小腫塊，原本想說過些時日再就醫，但小腫塊迅速長大，在3個月內竟然像吹汽球般長到7公分左右，於是到大醫院檢查，沒想到診斷竟是惡性軟組織肉瘤，大感震驚，經開刀等治療後持續追蹤中。針對此病例，台大新竹分院整形外科主治醫師張晏誠說，惡性軟組織肉瘤是癌症的一種，約佔所有癌症診斷的1%，算是一種比較少見的癌症，其最初表現多為四肢或軀幹長出增大、無痛的腫塊，常被診斷於50~60歲間，男性稍多於女性。張晏誠表示，惡性軟組織肉瘤初步診斷時，出現遠端轉移的情型並不常見，但肉瘤若已長得相當大顆，位於比較深部，便有可能發生轉移，而轉移有80%集中在肺部。此外，張晏誠指出，惡性軟組織肉瘤一開始可能沒有其他明顯症狀，通常是腫瘤增大到一定程度，已對周圍組織造成侵犯、壓迫，才可能引發神經疼痛或器官受壓等異常，此時因腫瘤體積往往甚為巨大，使得手術難以完全切除，造成治療上的挑戰；一般而言，約有50%的惡性軟組織肉瘤發生在四肢，20%生長在軀幹，約有9%生長在頭頸部。針對惡性軟組織肉瘤的治療，張晏誠說，以手術切除為主，術後可能需要進行輔助性放射治療以增強療效；如腫瘤發生在四肢，通常比較容易完整切除，但腫瘤體積若過大，或位於難以完全清除的區域，則可考慮先採取輔助性化學治療以縮小腫瘤體積，之後再進行切除，這樣的策略可提高療效，並降低腫瘤復發的風險。張晏誠提醒，早期發現與治療是防範惡性軟組織肉瘤的最佳方式，建議隨時透過自我檢查留意身體變化，有疑似症狀應尋求專業諮詢，並安排定期檢查以確保健康。