香港羽球公開賽／「麟榤配」相同劇本遭南韓組合逆轉！四強止步

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▲王齊麟與新搭檔邱相榤在2024年香港羽球公開賽遭到逆轉。（圖／Badminton Photo）

台灣組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤攜手出征2024香港羽球公開賽奧運金牌男雙「麟洋配」拆夥，李洋退休後，王齊麟與新搭檔邱相榤合拍，首局戰況膠著，雙方11度戰成平手，「麟榤配」王齊麟／邱相榤驚險化解一個局末點，連得3分，拔得頭籌。姜敏赫／徐承宰則在次局中段發動猛攻，在9平時連拿4分突破僵局，並搶下5個局末點，順利扳平戰局。決勝第三局，姜敏赫／徐承宰帶著11：6大幅領先進入技術暫停，不過「麟榤配」沒有輕易繳械，一度連拿5分，緊咬戰局。可惜最終在16：18時連丟3分，敗下陣來。