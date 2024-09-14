香港羽球公開賽／「麟榤配」相同劇本遭南韓組合逆轉！四強止步

台灣組合「麟榤配」王齊麟／邱相榤攜手出征2024香港羽球公開賽，今(14)日在男雙4強賽碰上南韓組合姜敏赫／徐承宰，可惜先盛後衰，最終23：21、15：21、15：21落敗，「麟榤配」無緣挺進決賽。
奧運金牌男雙「麟洋配」拆夥，李洋退休後，王齊麟與新搭檔邱相榤合拍，在本屆香港公開賽32強賽直落二擊退地主香港組合，16強戰勝馬來西亞，8強則擊敗強敵中國，可惜4強敗給南韓組合姜敏赫／徐承宰。
「麟榤配」王齊麟／邱相榤過去曾在南韓公開賽對決過姜敏赫／徐承宰，當時也是鏖戰3局被逆轉，今似乎又複製了前次交手的結局。
首局戰況膠著，雙方11度戰成平手，「麟榤配」王齊麟／邱相榤驚險化解一個局末點，連得3分，拔得頭籌。
「麟榤配」決勝局展現韌性 可惜反撲失利
姜敏赫／徐承宰則在次局中段發動猛攻，在9平時連拿4分突破僵局，並搶下5個局末點，順利扳平戰局。
決勝第三局，姜敏赫／徐承宰帶著11：6大幅領先進入技術暫停，不過「麟榤配」沒有輕易繳械，一度連拿5分，緊咬戰局。可惜最終在16：18時連丟3分，敗下陣來。
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「麟榤配」王齊麟／邱相榤過去曾在南韓公開賽對決過姜敏赫／徐承宰，當時也是鏖戰3局被逆轉，今似乎又複製了前次交手的結局。
首局戰況膠著，雙方11度戰成平手，「麟榤配」王齊麟／邱相榤驚險化解一個局末點，連得3分，拔得頭籌。
「麟榤配」決勝局展現韌性 可惜反撲失利
姜敏赫／徐承宰則在次局中段發動猛攻，在9平時連拿4分突破僵局，並搶下5個局末點，順利扳平戰局。
決勝第三局，姜敏赫／徐承宰帶著11：6大幅領先進入技術暫停，不過「麟榤配」沒有輕易繳械，一度連拿5分，緊咬戰局。可惜最終在16：18時連丟3分，敗下陣來。