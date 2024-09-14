歐陽妮妮懷孕！妹娜娜興奮「我跟娣娣要當阿姨」張書豪也感動哭了

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▲▼歐陽妮妮開心宣布懷孕，曬出寶寶超音波照。（圖／翻攝歐陽妮妮 IG）

歐陽妮妮、張書豪今年6月曝光求婚成功影片，事隔3個月在今（14）日宣布懷孕好消息，歐陽妮妮妹妹歐陽娜娜馬上留言：「我跟didi（小妹歐陽娣娣）當阿姨了。」藏不住興奮的心情。張書豪經紀人回應《NOWnews今日新聞》，「書豪知道妮妮懷孕的當下非常非常的開心，感情豐富的書豪當然也熱淚盈眶，他非常喜悅。」歐陽妮妮、張書豪因戲結緣，穩交5年登記結婚，歐陽妮妮今宣布懷孕，張書豪經紀人回應，「非常謝謝大家一直這麼關心書豪跟妮妮，書豪知道妮妮懷孕的當下非常非常的開心，感情豐富的書豪當然也熱淚盈眶，他非常喜悅，家人們也是，大家都懷抱著滿溢的愛期待寶貝的到來，至於其他懷孕跟婚禮的細節請容準爸媽保有一些甜蜜的隱私吧，後續有機會可能再跟大家分享，謝謝關心喔，很開心。」並未透露肚中寶寶的性別。歐陽妮妮演出《腦波小姐》才和張書豪認識，兩人劇中飾演一對情侶，戲外也燃愛火。歐陽妮妮曾爆料，張書豪剛開始對她第一印象是不好相處，後來張書豪主動對她說，「有在報章雜誌上看到新聞，並且認為認識一個人要多花一些時間去了解，而不是去看那些表面。」歐陽妮妮當時也說，第一次讀本時，試著有更多接觸，畢竟是要演對手戲，但張書豪一眼都沒看過她，歐陽妮妮說：「心中覺得緊張，沒想到認識久了後，發現張書豪是一個相當幽默的人。」拍完戲後，兩人傳出熱戀，張書豪面對媒體多次避談，低調保護隱私，不過在社群平台上對網友暢所欲言，直接大方認愛，更放閃歐陽妮妮3個優點很吸引他。