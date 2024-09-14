學校該禁學生談戀愛嗎？近7成民眾都反對　但認情緒管理能力差

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黃昆輝教授教育基金會今（14）日公布「青少年情感教育」民意調查，發現近7成民眾不同意學校禁止高中以下學生談戀愛，但多數民眾對青少年面臨人際挫折的情緒管理能力沒信心，也擔心網路交友會產生感情問題，認為將情感教育列入必修課程是學校情感教育的有效方法。本次調查也發現，絕大多數民眾認為青少年和友伴的關係和諧，但 與家人及師長兩者的關係都不好。黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝表示，調查結果凸顯青少年情感教育的重要，青少年需要有效的學校情感教育，家長和老師也需要提升和青少年溝通相觸的能力，太在意孩子學業表現，只會造成關係緊張。國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系特聘教授兼教育學院院長田秀蘭指出，目前高中有自主學習項目，教師也有機會開選修課程，情緒教育不妨從選修課程開始，或是融入相關課程，再逐漸編入必修教材。當然，針對家長開設相關講座或團體課程也是一項具體可行的做法。「我們經常想要追求自由」，田秀蘭提醒現在的年輕孩子們，自由與責任是綁在一起的，「你有做決定的自由，但也必須為自己所做的決定負責」。SEL社會情緒學習包含自我覺察、自我管理、社會覺察、人際技巧、負責任的決策等五大面向，學會及早辨識並管理自己的情緒，會是孩子一生受用的資產，而成功的情緒教育，也可以催品德態度，塑造正向的人格特質及和諧的校園與社區氛圍，這與 108 課綱的「自發、互動、共好」核心精神也是相一致的。本次調查指出，有68.0%民眾不同意學校禁止高中以下學生談戀愛。談戀愛難免遭遇挫折，有78.6%民眾認為青少年面對人際挫折或關係不順利時的情緒管理能力不好。對時下流行的網路交友，有81.4%民眾擔心會產生感情問題。有93.2%的民眾認為青少年與友伴的關係和諧，74.2%認為青少年與家人的關係不好，75.4%認為青少年與師長的關係不好。 引起青少年與家人衝突比較重要原因為：學業表現不佳（45.3%）、交友狀況與家人期待不符（40.6%）、沉迷網路（36.6%）、升學就業想法與家人不同（35.2%）。 引起青少年與老師衝突比較重要原因為：學生上課不認真（65.3%）、老師要求過嚴（51.5%）、老師偏心（24.5%）。有44.4%的民眾認為青少年陷入情感挫折時最重要的支援是家人的接納陪伴，高過朋友的支持鼓勵（33.0%）及師長的引導支援（19.6%）。但有 75.3%民眾認為家長處理青少年情感問題能力不佳，50.4%民眾支持學校利用親職教育時間，為家長開設青少年情感教育講座。有79.1%的民眾表示在個人成長過程，有被排擠或孤立的經驗。青少年被排擠，面對人際挫折的情緒管理能力又不好，可見情感教育並未落實。60.5%民眾認為將情感教育列入必修課程是學校推動情感教育更有效的方法。