高雄薄紗女凌晨墜樓！疑飲酒不慎4樓掉落2樓遮雨棚　命大輕傷送醫

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14日凌晨1時許，高雄市岡山區嘉新東路，36歲陸姓女子疑似因飲酒，不慎從4樓跌落2樓遮雨棚，因發出巨大聲響，附近鄰居紛紛外出查看，發現陸女倒臥在遮雨棚，立即通報警消協助，所幸陸女僅受輕傷，身上穿著一件紅衣薄紗睡衣，被警消救下脫困，送醫治療後無大礙。據了解，陸女疑在家飲酒不慎掉落，整個人從4樓跌落2樓遮雨棚，警消獲報趕抵，陸女急著想爬起、但身體卻一直下滑，消防員見狀立即安撫「你不要動了，我們會幫你」，隨後將其救下脫困，所幸僅受輕傷，被送醫治療。