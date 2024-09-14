洪堯為什麼惹人厭？《延禧》玷汙、害死吳謹言姊姊　劇情令人髮指

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▲魏瓔珞（右上圖）和弘晝在劇中是敵對，結仇很深。（圖／可愛的智慧呀微博）

▲▼吳謹言（上圖）、洪堯在《延禧攻略》播出後便傳出祕密交往，雙方都沒有認愛。（圖／吳謹言、洪堯微博）

大陸女星吳謹言昨（13）日宣布嫁給同演《延禧攻略》、《皓鑭傳》等劇的演員洪堯，傳了多年的姐弟戀開花結果，有趣的是洪堯在《延》劇是殺害吳謹言家人的大仇人，讓網友相當衝擊，忍不住說：「反差好大」、「今天是愚人節嗎？」吳謹言在《延禧攻略》飾演小宮女「魏瓔珞」，為了找出殺害姊姊的兇手才進宮，她一邊服侍皇后一邊暗中調查，後來發現姊姊正是遭和親王「弘晝」間接害死，演出該反派的即為洪堯，戲中他為睥睨一切、自大傲慢的荒唐王爺，不只強暴魏瓔珞的姊姊，還對魏瓔珞有非分之想。魏瓔珞胞姊被玷汙後，遭弘晝的母親裕太妃滅口，最終魏瓔珞設計讓裕太妃被雷劈死，弘晝因此情緒崩潰，全面黑化，也因為被繼后利用，不惜謀反，最後遭乾隆賜死。由於洪堯私人感情爆發過諸多爭議，不少網友因而調侃：「這就是人生如戲，戲如人生」、「以為是劇宣」、「魏瓔珞，妳終究嫁給了殺姊仇人」、「這是什麼攻略？」吳謹言經紀人于正今（14）日在微博發文，分享參加歌手好友陸虎婚禮的心情，留言區幾乎被吳謹言相關的討論洗版，一名網友質問：「大女主追求所謂的愛情就不看人品嗎？就不願粉絲嗎？她火起來一部分是我們粉絲的功勞，這男的黑料一堆她還得嫁，這就是大女主了？」針對該網友的說法，于正嗤之以鼻，親自回覆：「人品？請問你接觸過他（洪堯）嗎？黑料？互聯網上的就一定對，每年多少因為被蛐蛐（指遭人在背後議論）輕生的，你的同情心能不給點給受害者，為什麼要通過耳朵成為幫凶？他，我認識快十年了，除了低調努力沒有啥可說的，十年前的東西拿出來說，坐牢還得釋放，况且其他。」