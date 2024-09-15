教師節優惠！全台28家吃到飽餐廳　整個9月買1送1、龍蝦鍋無限吃

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▲新竹喜來登大飯店自9月1日起針對軍、公、教人員，於週日至週四晚餐時段用餐，享有2人同行1人免費；另外也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。（圖／新竹喜來登提供）

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳吃到飽，即日起至9月30日，推出只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折。（圖／六福萬怡提供）

▲「貳陸日全食」半自助式餐廳即日起至9月30日，出示教師證即享午晚餐8.5折。（圖／承億酒店提供）

▲思犇牛排為迎接928教師節向老師致敬，全台限定五間門市從即日起至九月底推出「謝師月」活動。（圖／思犇牛排提供）

▲10月4日前的平日到王品集團旗下25個品牌消費，包含三大吃到飽品牌，即和牛涮、饗辣和牛麻辣鍋、肉次方，憑教職員證，消費滿額1500元，可現折150元。（圖／王品集團提供）

即將迎來9月28日教師節，全台吃到飽餐廳也搶商機，有針對教師推出優惠，只要秀出教師證即享有專屬的優惠，且各家優惠不僅有9月28日，而是直接到9月底都有。最優有買一送一的優惠，也有整桌人都享有8折的折扣。《NOWnews今日新聞》整理7大吃到飽品牌、全台共28家餐廳的教師節優惠內容，一文掌握。新竹喜來登大飯店自即日起至9月30日於盛宴自助餐廳推出93軍人節及教師節餐飲優惠，軍、公、教人員於週日至週四晚餐時段用餐，可享2人同行1人免費，等於是美味吃到飽享有「買一送一」優惠；為了即將到來的「世界龍蝦日」，盛宴自助餐廳也於假日午餐及晚餐時段加碼推出「綜合海鮮龍蝦鍋」暢享吃到飽。台北六福萬怡酒店逢9月軍人節與教師節，敘日全日餐廳吃到飽將自即日起至9月30日不分平假日，午餐、晚餐餐期，只要出示軍人證或教師證，即享用餐8折，每張證件最多可8人同享優惠，軍教優惠須另收原價一成服務費。位於承億酒店26樓的「貳陸日全食」，擁有360度超美的高樓美景，午、晚餐時段提供半自助式佐主廚精緻主餐，自助餐檯上更有無國界美饌及嚴選當季食材通通都可吃到飽，即日起至9月30日，出示教師證即享午晚餐8.5折，另外，學生證也享同等優惠。思犇牛排目前全台共7間門市，排餐從250元起，就能吃到各式的牛、雞、豬、魚排，甚至香煎大蝦，同時也能享用豐富的沙拉吧、濃湯、多款飲料吃到飽，深受許多小資族、學生族群的喜愛。即日起，旗下共有5間分店一同推出優惠活動，台北店、土城店、板橋店、徐匯店、台南善化店共5間門市限定，推出「謝師月」活動，即日起至9月30日，平日即週一至週五期間，出示教師證，四人（含）以上用餐，其中一份排餐免費（限最低價者免費）。10月4日前的平日到王品集團旗下25個品牌消費，包含三大吃到飽品牌，即和牛涮（全台共11家分店）、饗辣和牛麻辣鍋（全台共3家分店）、肉次方（全台共6家分店），憑教職員證、學生證，消費滿額1500元，可現折150元。若出示全家福或朋友合照，消費滿1200元現折100元。